23 ago 2020 15:41

GALEOTTA FU LA SARDEGNA - SINISA MIHAJLOVIC POSITIVO AL COVID! - L’ALLENATORE È STATO SOTTOPOSTO AL TAMPONE AL SUO RIENTRO A BOLOGNA DA UNA VACANZA IN SARDEGNA, INSIEME ALLA MOGLIE - ANCHE SE ASINTOMATICO DOVRÀ STARE IN ISOLAMENTO PER DUE SETTIMANE E NON POTRÀ QUINDI PARTECIPARE AL RITIRO PRECAMPIONATO