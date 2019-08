IL GALEOTTO BONAZZO E L’EREDITIERA COZZA SI SONO LASCIATI! LE VOCI DELLA CRISI TRA IL MODELLO EX CARCERATO JEREMY MEEKS, E CHLOE GREEN, FIGLIA DEL MAGNATE DI TOPSHOP, SI SUSSEGUONO DA TEMPO, MA ADESSO SONO ARRIVARE LE FOTO DELLA CONFERMA: I DUE STANNO TRASCORRENDO LE VACANZE SEPARATI E L’EREDITIERA SI STA SOLLAZZANDO SULLO YACHT DI PAPA' CON AMICI E UN MISTERIOSO ITALIANO…(VIDEO)

Vacanze separate

jeremy meeks e chloe green 2

Le voci di una crisi nella relazione tra Jeremy Meeks, il modello ex galeotto dagli occhi azzurri, e l’ereditiera Chloe Green, figlia del magnate di Topshop sir Philip, si susseguono da giugno.

Dopo che lei è stata vista senza l’anello di fidanzamento. Ora ci sono le immagini che confermano la rottura (lei è in atteggiamenti intimi con un altro), anche se i protagonisti non commentano e qualche mese fa hanno detto di attraversare un momento difficile.

Di fatto, l’ultima foto dei due insieme postata sui social è un selfie in acqua, scattato nel mese di aprile. Ora lei è in vacanza sul super yacht del padre da 16 milioni di euro, ancorato nelle acque del Mediterraneo, in compagnia di amici e di un uomo misterioso, mentre lui si trova a Los Angeles.

rommy gianni

L'italiano giocatore di polo

Ma chi è il misterioso uomo paparazzato in atteggiamenti intimi con la ricca ereditiera in vacanza in barca? Si tratta di Rommy Gianni, un italiano di 42 anni, nato a Roma che vive a Monte Carlo da quando era bambino ed è il fondatore e capitano della squadra di polo del principato di Monaco. Su Instagram lo sportivo ha un account seguito da 10 mila follower e l’ultima foto postata è a Saint Tropez con due cani vestiti (saranno di lei?). Muscoli scolpiti e tatuaggi, come Meeks, Gianni in passato è stato legato a Laura Barriales.

chloe green

Le immagini della vacanza

Intanto l’ereditiera posta sul suo social le immagini della vacanza di lusso in mare, in bikini. Lei e Meeks stanno litigando da due mesi e lei ha anche messo in vendita il loro nido d’amore, la casa di Londra. Ma già da prima le cose non andavano bene, tant’è che a Cannes, per il Festival del Cinema di maggio, il modello è stato fotografato sul red carpet in compagnia di un’altra modella, facendo scatenare il gossip.

jeremy meeks e andreea sasu

Il modello a Cannes

Jeremy Meeks a braccetto con la modella Andreea Sasu sul red carpet di Cannes a maggio. Il gossip della fine della storia con l’ereditiera si sono fatte insistenti in quel momento, anche se i primi gossip risalgono a diverse settimane prima, quando i due hanno litigato furiosamente in un locale di Dubai, dove erano in vacanza, e lei ha lasciato la località di vacanza in anticipo e da sola.

jeremy meeks e chloe green 1

La relazione e il figlio

La coppia ha un figlio, Jayden, nato a maggio 2018, e sta insieme da due anni. Lui ha un altro figlio dalla prima moglie Melissa con la quale è stato sposato dal 2008 al 2018. Meeks è stato ingaggiato come modello nel 2016 da un’agenzia di moda mentre era ancora in galera e stava scontando una pena di 27 mesi grazie, diventando famoso grazie a una sua foto virale.

jeremy meeks e chloe green

Nel febbraio del 2017 ha fatto il debutto in passerella alla New York Fashion Week. Adesso, ha disegnato una collezione di gioielli con ciondoli che hanno la forma delle manette.

