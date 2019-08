GALEOTTO FU LO SCAZZO - ANDREW AKINGBAJE, PROMESSA DEL CALCIO DI 24 ANNI, È STATO CONDANNATO A DUE ANNI DI CARCERE PER AVER PESTATO A SANGUE UNA 21ENNE FUORI DA UN LOCALE DI LONDRA – LA RAGAZZA AVEVA SCAZZATO CON ALCUNE COETANEE, MA LA RISSA SEMBRAVA ARCHIVIATA QUANDO IL GIOVANE CALCIATORE HA PERSO LA TESTA E HA RIFILATO ALLA VITTIMA UNA SCARICA DI PUGNI…VIDEO CHOC DEL’ATTACCO

DAGONEWS

krystal mission

Prima l‘impressionante scarica di pugni e poi la fuga. Il nigeriano Andrew Akingbaje, promessa del calcio di 24 anni, non è riuscito a far perdere le sue tracce da quella notte in cui in uno scatto d’ira ha martoriato il viso della 21enne Krystal Mission. L’attacco è avvenutao durante la notte di capodanno a Londra. La ragazza e le sue amiche avevano avuto una discussione con altre giovani, ma la serata sembrava destinata a continuare tranquillamente dopo che si erano allontanate.

l'attacco di andrew akingbaje 3

Per evitare problemi, Krystal e le sue amiche avevano deciso di lasciare il locale, ma non hanno fatto in tempo a salire su un taxi che Andrew si è scagliato contro di lei. Il ragazzo l’ha colpita ripetutamente sul viso, provocandole lividi ed escoriazioni, e poi è fuggito, provando a far perdere le sue tracce.

andrew akingbaje 1

Ma il suo tentativo si è dimostrato vano. La sua vita e i suoi sogni di diventare una stella del calcio sono compromessi per sempre: l'Inner London Crown Court lo ha condannato a due anni di reclusione.

