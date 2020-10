LA GALLERIA BORGHESE CHIUDE PER POMPEO - TOUR PRIVATO DEL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO E DELLA MOGLIE SUSAN TRA LE MERAVIGLIE DEL MUSEO ROMANO - IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI TRUMP AVEVA GIÀ PROVATO IN PASSATO A INSERIRE UNA TAPPA NELL’AGENDA DIPLOMATICA, SENZA RIUSCIRCI, E DURANTE LA VISITA HA PIÙ VOLTE COMMENTATO DICENDO…

Laura Larcan per “il Messaggero”

mike pompeo alla galleria borghese

«Meravigliosa». È il commento che più volte il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha espresso nel corso della visita alla Galleria Borghese. Una tappa tutta dedicata ai capolavori d' arte del prestigioso museo di Villa Borghese che Pompeo è riuscito ad inserire, ieri pomeriggio, nella sua fitta agenda diplomatica romana.

È arrivato nel primissimo pomeriggio, a piazzale del Museo Borghese, insieme alla moglie Susan (con una delegazione e la scorta) per godersi un tour privato della collezione. Ad accoglierlo, la direttrice ad interim della Galleria Borghese Cristiana Collu, e la professoressa Francesca Cappelletti, già membro del comitato scientifico del museo e designata quale futura direttrice della Galleria, fresca di nomina da parte del ministro Dario Franceschini (e pronta ad insediarsi nel mese di novembre). Ci teneva particolarmente, Mike Pompeo, a vedere la Galleria Borghese. Lo avrebbe raccontato lui stesso, durante la visita.

mike pompeo alla galleria borghese 2

Aveva provato già in passato ad inserire una tappa al museo romano nell' agenda degli appuntamenti diplomatici durante un soggiorno, ma non c' era riuscito per i vari impegni. Stavolta è riuscito nell' impresa. Ha anche anticipato a sorpresa l' orario della visita rispetto ad un primo programma che prevedeva l' arrivo della coppia a metà pomeriggio circa. Come a dire che ha quasi modificato parte dell' agenda della giornata pur di ammirare per la prima volta il museo.

LA GUIDA

mike pompeo e la moglie susan alla galleria borghese

Il segretario di Stato e la consorte sono stati accompagnati da una loro guida personale. Il tour si è concentrato sul piano terra del museo. Molta attenzione è stata dedicata alle statue capolavoro di Gian Lorenzo Bernini e alla Paolina Bonaparte del Canova. La guida personale si è soffermata anche sui quadri del Caravaggio. Mike Pompeo e la moglie Susan sono apparsi molto interessati e colpiti dalla bellezza dei dettagli del museo, a partire dal monumentale Salone del Mariano Rossi. La visita complessivamente è durata una quarantina di minuti. E alla conclusione del tour, durante i saluti, lo staff della Galleria Borghese ha donato il volume del museo a Mike Pompeo. Intorno alle 15,30 la visita è terminata.

mike pompeo giuseppe conte mike pompeo luigi di maio MIKE POMPEO PIETRO PAROLIN