Emmanuel Macron è stato ripreso di nascosto durante uno scazzo con i medici del Kremlin-Bicetre hospital di Parigi dove erano andato in visita. L’Eliseo aveva pubblicato un video in cui Macron applaudiva ai medici, ma il sindacato degli operatori ospedalieri USAP-CGT ha pubblicato un filmato girato il 9 aprile in cui si vede un acceso scambio di opinioni tra il Presidente e il personale dell’ospedale che si lamentava della mancanza di risorse e personale.

A un membro del personale che lo accusava dei tagli, Macron ha risposto: «Forse non sei del tutto obiettivo. Non mi assumerò la responsabilità per tutto ciò che è stato fatto prima».

«Sai, questi lavori li facciamo perché sono una chiamata – ha continuato un altro operatore - Li facciamo perché amiamo le persone, siamo in un ospedale pubblico».

«Lo so – ha risposto Macron – sono l’unico della mia famiglia che non è un caregiver». Ma l’operatore ha continuato: «Noi siamo poveri e domani potremmo anche essere malati. Questo è un problema solo nostro. Desideriamo poter aiutare, ma con la mancanza di risorse e personale, non possiamo». Macron ha tagliato corto rispondendo che “tutti avrebbero imparato la lezione” da quello che stava accadendo.

Record assoluto di ascolti per il solenne intervento con cui il presidente Emmanuel Macron ha annunciato ieri sera una proroga fino all’11 maggio delle misure di confinamento contro il Coronavirus in Francia ed ha lanciato, tra l’altro, un nuovo accorato appello alla solidarietà europea. Secondo l’istituto Médiamétrie sono stati 36,7 milioni gli ascoltatori sintonizzati davanti allo schermo per ascoltare il messaggio del leader francese.

«La speranza rinasce, ma nulla è ancora acquisito», ha detto Macron, invitando i concittadini a restare confinati per un altro mese, prima di entrare nella fase di progressivo sblocco delle restrizioni. Tra l’altro, il presidente ha lanciato un nuovo appello affinché ci «sia più unità e più solidarietà» al livello europeo.

Le «prime decisioni» «sono andate nella giusta direzione, e abbiamo molto spinto per questo, che si tratti della Banca Centrale europea, della Commissione europea o dei governi. Ma siamo ad un momento di verità che impone più ambizione e audacia. È un momento di rifondazione», ha avvertito il presidente, che in tv ha anche sottolineato la necessità di sostenere l’Africa dinanzi alla prova del virus.

