GALLI DA COMBATTIMENTO – DOPO IL BOTTA E RISPOSTA CON BASSETTI, MASSIMO GALLI VA ALL’ATTACCO DI ZANGRILLO - LO SPECIALISTA DEL “SAN RAFFAELE” HA TWITTATO UN MESSAGGIO OTTIMISTICO (“PRONTO SOCCORSO COVID VUOTO”), SUBITO RIMBROTTATO DAL COLLEGA DEL «SACCO» SECONDO IL QUALE IL PERICOLO È TUTT’ALTRO CHE SCONGIURATO: “IL PROFESSOR ZANGRILLO FA EGREGIAMENTE IL RIANIMATORE, MA MENO L’EPIDEMIOLOGO O IL VIROLOGO, E HA UN ALTRO APPROCCIO…”

Da corriere.it

zangrillo galli 1

«Il pronto soccorso del San Raffaele è vuoto»: basta una frase pronunciata dal medico Alberto Zangrillo per far partire una polemica - a distanza, ma puntuta - tra lo specialista e il suo collega e«rivale» Massimo Galli, fermamente convinto che il Covid non consenta ancora nessun tipo di allentamento.

Zangrillo questa mattina ha esternato su Twitter il suo messaggio all’insegna dell’ottimismo: « «Cari signori giornalisti, questa mattina il Pronto Soccorso Covid 19 del San Raffaele è vuoto. Vaccini, ricerca e soprattutto cure corrette e tempestive fanno la differenza». «La terapia più efficace contro il coronavirus Sars-CoV-2? Si chiama medico di medicina generale. E spero che a questa figura sia riservato un ruolo di grande responsabilità e prestigio nelle sfide che in futuro la medicina ci proporrà» aggiunge poco più tardi parlando all’agenzia Adnkronos.

zangrillo galli 1

bassetti

Ma non è tempo di cantar vittoria, lo rimbrotta di lì a poco Massimo Galli, lo specialista dell’ospedale «Sacco», altro camice bianco divenuto molto «mediatico» in questo anno di pandemia: «Non mi piace contrappormi ai colleghi - dice ai microfoni e alle telecamere di Sky Tg24 - , sono stanco. Il professor Zangrillo fa egregiamente il rianimatore, ma meno l’epidemiologo o il virologo, e ha un altro approccio. L’ impressione è che questo tipo di messaggi non tenga conto di una serie di fenomeni che stiamo vedendo e sono sconcertanti, come ad esempio la crescita delle infezioni in Germania. Dobbiamo essere cauti anche se sta arrivando l’estate», perché «tantissimi dei non vaccinati sono in una fascia critica».

zangrillo massimo galli alberto zangrillo 3 alberto zangrillo 2 zangrillo zangrillo ZANGRILLO GALLI 5