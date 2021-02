25 feb 2021 20:19

GALLINA INDIGESTA PER BURIONI – IL VIROLOGO SI SCAGLIA CONTRO SANDRA GALLINA, NEGOZIATRICE PER I VACCINI IN EUROPA: “È LAUREATA ALLA SCUOLA INTERPRETI”. E PUBBLICA IL CURRICULUM DELLA FUNZIONARIA UE DI FIANCO A QUELLO DI KATE BINGHAM, CHE HA AVUTO LO STESSO RUOLO PER LA GRAN BRETAGNA: "GALLINA HA AVUTO A CHE FARE PER LA PRIMA VOLTA CON LA SANITÀ NEL LUGLIO 2020, PRIMA SI OCCUPAVA DI AGRICOLTURA E PESCA. NON E' QUESTA L'UE CHE VOGLIO”