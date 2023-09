1 set 2023 10:15

GALLINA VECCHIA FA BUON BRODO - L'INCREDIBILE STORIA DI PEANUT CHE, CON I SUOI 21 ANNI, È LA GALLINA PIU' ANZIANA AL MONDO - IL SUO UOVO ERA STATO ABBANDONATO PERCHE' APPARIVA MARCIO: LA PADRONA DELLA FATTORIA DOVE VIVE, IN MICHIGAN, STAVA PER GETTARLO IN PASTO ALLE TARTARUGHE QUANDO HA SENTITO UN CINGUETTIO, COSI' HA DECISO DI PORTARLO IN CASA - NONOSTANTE NON SIA PIU' UNA GIOVANE POLLASTRELLA, PEANUT E' ANCORA IN PERFETTA SALUTE. TE CREDO: INVECE DEL MANGIME, LA PADRONA LE DA' DA MANGIARE LO...