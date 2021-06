GAMACCHIO, UN BELL’INGUACCHIO - LA PROCURA GENERALE DI MILANO, GUIDATA DA FRANCESCA NANNI, HA FATTO RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA D’APPELLO-BIS SULL’AGGIOTTAGGIO IMPREGILO. IL MOTIVO? IL GIUDICE "SCROCCONE" PIERO GAMACCHIO HA DEPOSITATO LE MOTIVAZIONI 7 ANNI DOPO IL VERDETTO DI ASSOLUZIONE PER GLI EX VERTICI DELLA SOCIETÀ...

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - La Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello 'bis' del 2014, con motivazioni depositate dopo 7 anni dal verdetto, che ha confermato l'assoluzione di Impregilo, imputata per la legge sulla responsabilità amministrativa in relazione ad un'ipotesi di aggiotaggio, che risale a 18 anni fa e che era contestata agli allora vertici Piergiorgio Romiti e Paolo Savona, per cui fu dichiarata la prescrizione nel 2010. Il ricorso arriva dopo il deposito delle motivazioni lo scorso aprile del giudice Piero Gamacchio andato in aspettativa per il noto caso di conti non pagati.

