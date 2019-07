GAME, SET, TATTOO – A WIMBLEDON I TENNISTI DANNO SPETTACOLO PER I LORO TATUAGGI: ANCHE SE NON SONO DIFFUSI TANTO QUANTO NEL CALCIO, SULL’ERBA C’È CHI SFOGGIA UNO SPAVENTOSO TESCHIO E CHI PORTA SUL CORPO UNA FRASE CHE RICORDA IL PASSATO DA COCAINOMANE – NON MANCA IL TENNISTA CON LA CITAZIONE COLTA E CHI SFOGGIA IL VOLTO DI CRISTO…

DAGONEWS

stan wawrinka

A Wimbledon le stelle del tennis stanno dando spettacolo in campo, e non solo per i loro colpi da manuale. Nonostante il severo codice di abbigliamento in vigore dal 1877 obblighi i giocatori a entrare sull’erba in bianco, ci sarà un po' di colore sulla pelle dei campioni grazie ai loro tatuaggi.

A differenza del calcio dove molti calciatori sono tatuati, nel tennis solo il solo il 9% dei 100 migliori giocatori ha tatuaggi. Dei 18 campioni del tennis, 11 sono donne e sette sono uomini.

polona hercog

Ecco alcuni campioni che scenderanno in campo con i loro tatuaggi. Elina Svitolina ha il volto di una tigre disegnato su una coscia, mentre Polona Hercog ha il braccio destro completamente tatuato: nel disegno sono presenti un teschio, rose, angeli, ali e una lanterna. Completa l’opera la scritta "famiglia" sul collo.

Dan Evans ha una citazione di Oscar Wilde sul braccio sinistro: "Ogni santo ha un passato, ogni peccatore ha un futuro". Ha anche una stampa di Gesù sul braccio. I tattoo potrebbero essere un riferimento alla sua dipendenza da cocaina per la quale il 29enne venne squalificato per un anno.

polona hercog 1

Stan Wawrinka ha una citazione dal drammaturgo irlandese Samuel Beckett, mentre Bethanie Mattek-Sands ha tatuaggi con fiori e api sul suo braccio destro. Karolina Pliskova ha due simboli Maori mentre Liam Broady ha un leone e l’eroe greco Achille sul torso. Aryna Sabalenka ha il volto di una tigre sul braccio interno sinistro.

polona hercog

Dustin Brown, star del tennis tedesco, non sarà a Wimbledon, ma ha un tatuaggio degno di nota: ha l'immagine del volto di suo padre sul torso.

liam broady karolina pliskova aryna sabalenka 1 karolina pliskova 1 aryna sabalenka bethanie mattek sands 1 bethanie mattek sands 2 dan evans bethanie mattek sands dustin brown 1 dustin brown elena svitolina 1 elena svitolina liam broady 1