Era marzo dello scorso anno, un attimo prima che scattasse il lockdown e, a Roma, i paparazzi di Novella 2000 immortalavano un bacio nella notte fra Gabriel Garko e Ana Bettz. L’attore e la donna, vistosa vedova di petroliere, uscivano da un ristorante e s’involavano poi in una Bentley. «A ben vedere, si direbbe che non abbiano discusso soltanto di lavoro», scriveva il settimanale, sottolineando che lei era miliardaria, oltre che ballerina e cantante. C’erano le premesse di un romanzo rosa, ma ora siamo al romanzo criminale, con lei accusata di essere in affari con la camorra, lui sospettato di aver incassato da lei 150mila euro in nero. Ufficialmente, per girare uno spot, forse, chi sa, per lanciare lo spot con un fidanzamento a contratto.

Essendoci stato di mezzo un coming out con effetti retroattivi, il dubbio è lecito. Un anno fa, però, i due provavano ancora a far sognare. Prima che tutto chiudesse, comparivano su un tappeto rosso, Gabriel in smoking, Ana con un abito da sera nero, effetto belvedere sul décolleté. «Lo amo incondizionatamente», dirà Ana, sempre a Novella 2000. Specificando che quella invitata sul red carpet era lei, non lui. E giù con la storia dell’incontro fatale: «Ho conosciuto Gabriel tramite sua sorella che è una terapista eccezionale. Eravamo a Roma, un paio di anni fa. Ci siamo presi un aperitivo all’aperto. Lui era ancora fidanzato con Adua Del Vesco».

Il giornalista chiedeva: pensate di sposarvi? «Never say never…». Mai dire mai. Dovevano girare insieme un filmato pubblicitario, poi rinviato a causa del Covid, per la Made Petrol Italia, il colosso ora al centro di un’inchiesta condotta da quattro procure e denominata Petrol Mafie Spa. Garko doveva vestire i panni di 007, Ana quelli di una Bond Girl, colonna sonora: un brano cantato da lei, prodotto nientemeno che da Craig David. Annuncio plausibile: ad Ana i soldi non mancavano. Tant’è che, ora, si parla di frodi fiscali da un miliardo di euro, 70 persone sono gli arresti, inclusa Bettz, subito finita ricoverata per un malore.

Garko non è indagato. Vedrà il suo avvocato oggi e la sua manager Nadia Bravo fa sapere che «non ha dichiarazioni da fare». I suoi pagamenti, però, sono diventati un capo di imputazione: autoriciclaggio aggravato dall’aver agevolato un’organizzazione di stampo mafioso, i Casalesi, perché 150mila euro del compenso sarebbero stati consegnati in contanti all’attore e sarebbero frutto di guadagni illeciti che derivano dai finanziamenti ricevuti dai clan e riciclati attraverso una frode fiscale nel commercio del gasolio.

Agli atti dell’inchiesta, c’è un’intercettazione del 28 febbraio 2019, prima del bacio fatale davanti alla Bentley. Garko si lamentava con Ana che gli era arrivato un contratto da 250 mila euro e non erano quelli gli accordi: «Doveva essere da cento». Lei lo rassicurava: «Dopo, strappiamo tutto. Scusa, noi abbiamo stabilito 250… 50 te li ho già dati, rimangono 200». E Garko specifica: «Cento in nero, cento fatturati. Sul contratto, va messo il fatturato!».

Stanotte, Garko deve aver dormito poco e male. Oggi, vedrà il suo avvocato, probabilmente lo stesso che lo sta supportando sull’Ares Gate, lo scandalo sulla presunta setta che ruota attorno al produttore Alberto Tarallo e al sospetto d’istigazione al suicidio di Teodosio Losito, ex di Tarallo. È con loro che Garko ha girato le sue fiction di maggiore successo, e il 12 marzo è stato sentito dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti. Anche in questa vicenda non è indagato. Dopo quelle quattro ore di interrogatorio, ha cercato di starsene il più possibile defilato, nella villa di Zagarolo, fuori Roma, coi suoi due cavalli, i quattro gatti, un cane lupo, un alano e un acquario da 8mila litri d’acqua pieno di pesci tropicali.

Zero interviste, zero apparizioni tv. Pensare che solo pochi mesi fa, aveva fatto una scelta che contava di aprirgli una nuova vita, «senza segreti, senza bugie» aveva detto. Il coming out in diretta tv, al Grande Fratello Vip, a settembre, lo aveva liberato dal peso di quello che lui stesso, quel giorno, ha definito «il segreto di Pulcinella»: per anni, si era detto eterosessuale, pur di restare il sex symbol di tante fiction, mostrandosi fidanzato

ora con Eva Grimaldi ora con Adua Del Vesco. Ora con Ana Bettz.

Proprio in queste settimane, era in corso la prova del nove: un nuovo ruolo da attore, utile a verificare che il coming out non aveva intaccato la sua credibilità come attore, come per anni aveva temuto. Il 13 marzo, Garko aveva postato su Instagram una foto in camice verde: «Oggi prove da dottore». Sul set sarà un eroe da corsia. Ma ora, fuori dal set, l’impresa è uscire pulito e a testa alta dal brutto affare dei soldi in nero e della Petrol Mafie Spa.

