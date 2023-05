1 mag 2023 10:00

GATTO MATTO! IN RUSSIA, VICINO MOSCA, DUE POLIZIOTTI SONO STATI AGGREDITI DA… UN GATTO RANDAGIO! GLI AGENTI STAVANO ARRESTANDO UN UOMO QUANDO IL FELINO HA AGGREDITO IL CANE POLIZIOTTO ED È NATO UN PARAPIGLIA – PER SEPARARE GLI ANIMALI, I DUE SONO STATI GRAFFIATI E MORSI DAL GATTO E SONO DOVUTI CORRERE IN OSPEDALE PER FARSI MEDICARE (IL CANE È RIMASTO ILLESO) ...