30 set 2024 19:00

GATTO, SCACCO MATTO! - IN PROVINCIA DI LECCE UN 68ENNE AVEVA PIAZZATO NEL SUO GIARDINO UNA TRAPPOLA PER CATTURARE I GATTI E AMMAZZARLI: L'UOMO E' STATO BECCATO MENTRE NE IMPICCAVA UNO - DA MESI I VICINI DENUNCIAVANO MISTERIOSE SPARIZIONI DI FELINI, CHE L'UOMO NON SOPPORTAVA E VOLEVA STERMINARE - IL 68ENNE E' STATO DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI E UCCISIONE DI ANIMALI...