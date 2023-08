I GENITORI PERMISSIVI AVRANNO FINALMENTE LE ORE CONTATE? – DOPO L’ENNESIMA SENTENZA DEL TAR CHE HA SALVATO UNA STUDENTESSA ASINA DALLA BOCCIATURA, IL GOVERNO È AL LAVORO PER UNA RIFORMA CHE RESTITUISCA AUTOREVOLEZZA AI PROF: IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE VUOLE DEFINIRE NORME PIÙ STRINGENTI, IN MODO CHE NON VENGANO PIÙ CREATI I PRESUPPOSTI PERCHÉ SIANO RIBALTATE LE VALUTAZIONI TECNICHE – LA RASSEGNAZIONE DEI DOCENTI: “C’È OSTILITÀ PER LA NOSTRA AUTONOMIA…”

Restituire autorevolezza ai docenti, rendendo il più possibile insindacabili - ovviamente in assenza di violazioni - le valutazioni espresse nei confronti degli studenti, sia a livello di preparazione che di maturazione personale e comportamento.

Dopo l'ennesima sentenza con cui il Tar ha messo in discussione la bocciatura di una alunna considerata impreparata dai suoi insegnanti, il Governo è al lavoro su una riforma dell'Istruzione che ricollochi la figura del docente in primo piano.

GRUPPO DI LAVORO

Il ministero ha già costituito un gruppo di lavoro composto da esperti nel diritto scolastico e nella giurisprudenza amministrativa per definire norme più stringenti, in modo che non vengano più creati i presupposti perché siano ribaltate valutazioni tecniche che presuppongono competenze specifiche interne all'ordinamento scolastico.

L'ultimo caso è successo a Tivoli, dove una studentessa di prima media non è stata ammessa alla classe successiva dopo che nella pagella finale ha accumulato sei insufficienze […] Per i giudici amministrativi, però, sei insufficienze non sarebbero dovute bastare per bocciare: serviva una motivazione «più pregnante», si legge nella sentenza.

Sulla decisione dei giudici, che ha suscitato le proteste dei docenti, è intervenuto il vicepremier Matteo Salvini che definisce quella del Tar una «scelta sbagliata, diseducativa, irrispettosa del lavoro degli insegnanti che hanno seguito la ragazza. La promozione è un diritto? Da papà, non penso che così facendo i genitori abbiano aiutato la figlia a crescere».

«I DOCENTI SEMPRE PIÙ IN DISCUSSIONE C'È OSTILITÀ PER LA NOSTRA AUTONOMIA»

"È all'ordine del giorno che vengano genitori a sostenere il loro disaccordo rispetto al punto di vista dei docenti, magari sulle modalità di fare lezione, oppure più spesso sulle modalità di valutare i loro figli».

È quasi rassegnato Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità (Anp) […]

«Mentre un tempo la scuola era una sorta di propaggine delle famiglie che non riuscivano, non potevano o non erano in grado di educare i figli, adesso si configura come un servizio pubblico con caratteristiche autonome, che a volte la famiglia non gradisce o non condivide. Da qui deriva questa tendenza a ricorrere alla magistratura amministrativa in ogni situazione in cui il servizio non sia ritenuto soddisfacente».

L'ingerenza dei genitori, comunque, dipende molto dal contesto in cui siamo: dall'area geografica, dalla scuola, dalla situazione socioculturale ed economica. Nelle zone più disagiate rimarca il presidente dell'Anp i genitori tendono a farsi sentire meno. Laddove, invece, le famiglie sono più equipaggiate e anche più dotate di mezzi economici per ricorrere ad un avvocato, sono inclini a farlo con maggiore frequenza».

Che si tratti di una insufficienza, oppure di un metodo di insegnamento non gradito, fatto sta che la mattina dopo la protesta dei genitori è immediata. Molti di loro si presentano direttamente nell'ufficio del preside. […]

