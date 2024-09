Estratto dell’articolo di Massimo Laganà per OGGI

GENNARO SANGIULIANO COMPRA UN TELEFONO PAGANDOLO IN CONTANTI - FOTO DI OGGI

Uno spettro si aggira per il Paese. È una soap che furoreggia dai primi di agosto. Forse non raggiungerà le vette longeve di Beautiful. Ma minaccia di intrattenerci per tanto tempo ancora. La saga Boccia-Sangiuliano sta inondando tv e giornali senza soluzione di continuità. La sensazione è che non farà prigionieri. [...]

Gennaro Sangiuliano, 62, lasciata la poltrona governativa, è tornato alla casa madre, la Rai. L’ex direttore del Tg2 aspetterà il nuovo incarico in un ufficio vicino al Vaticano. Nell’attesa, smaltirà i 230 giorni di ferie accumulati. Per ingannare il tempo, ha comprato un iPhone. In contanti. Probabilmente ha rinunciato alla pellicola a prova di privacy che Maria Rosaria gli aveva regalato per il vecchio smartphone.

Genny, com’è stato ribattezzato, ha una missione: ricostruire il rapporto con moglie, Federica Corsini, 55, anche lei giornalista del servizio pubblico. Nel tentativo di salvare un matrimonio picconato dalla presunta relazione dell’ex ministro, Sangiuliano e la consorte hanno intrapreso una sorta di ritiro spirituale: sono stati avvistati, dopo Ferragosto, nel santuario francescano di Greccio, nel Rietino, dove si sono raccolti in preghiera davanti alla Grotta della Natività. [...]

E, soprattutto, parla, parla, parla. Come una Sibilla. Sui social, s’intende. Nello scorso weekend si è recata pure lei a Greccio, sulle orme della coppia. Il che suona già di per sé un po’ allarmante. Ancor più inquietante risulta il testo della storia pubblicata su Instagram: «Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita».

La Boccia sta alzando il tiro delle recriminazioni. Se prima si limitava a far supporre che ci fosse la moglie di Sangiuliano dietro allo stop alla nomina come consulente, ora chiama addirittura in causa la sorella della premier, Arianna Meloni, 49, fresca di rottura con lo storico partner, il ministro dell’Agricolutra Francesco Lollobrigida, 52. Si fa presto a dire Beautiful. E se questa telenovela stesse diventando in realtà una specie di regolamento di conti all’interno del centrodestra? [...]

GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA chi ha incastrato sangiuliano – murale sul caso boccia genny luca telese gennaro sangiuliano maria rosaria boccia - festival de libro possibile a polignano a mare GENNARO SANGIULIANO IN VERSIONE FRATE - MEME GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia al parco di ercolano genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 2 GENNARO SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI - FOTO DI OGGI