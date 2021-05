31 mag 2021 19:49

GENOVA BESTIALE - MA ALLORA I CINGHIALI NON GIRONZOLANO SOLO PER LE VIE DI ROMA: SULLA SPIAGGIA DI VERNAZZOLA UNO DI QUESTI BESTIONI È STATO FILMATO TRANQUILLAMENTE A PASSEGGIO TRA I BAGNANTI - L'ANIMALE ERA IN CERCA DI CIBO, HA ROVISTATO TRA LE BORSE E GLI ZAINI DELLE PERSONE PER POI ALLONTANARSI… - VIDEO