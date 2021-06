GENTE DA PRENDERE A TORTE IN FACCIA! IL GUARDIAN ACCUSA LA TORTA DI MELE DI ESSERE RAZZISTA - IL GIORNALISTA DI CUCINA RAJ PATEL, CHE HA LANCIATO LE ACCUSE: "LE MELE SONO IL RISULTATO DELLA COLONIZZAZIONE DELLA COLOMBIA, LO ZUCCHERO E' LEGATO AL COMMERCIO DEGLI SCHIAVI, E ANCHE IL TIPICO CANOVACCIO SU CUI SI LASCIA RAFFREDDARE IL DESSERT E' IL FRUTTO DELLE CONOSCENZE DEGLI INDIGENI" (NON VI E' PASSATA LA FAME?)

Dagotraduzione dal DailyMail

Articolo del Guardian

Il Guardian è stato deriso per aver bollato come razzista la tipica torta di mele. Uno dei suoi giornalisti che si occupa di cucina, Raj Patel, in un editoriale, ha scritto che il dessert americano è frutto del colonialismo e della schiavitù.

Il pezzo incriminato si intitola «L’ingiustizia alimentare ha radici profonde: cominciamo con la torta di mele americana» e sostiene che la torta «ha origini sanguinose» ed è «americana come lo è la terra, la ricchezza e il lavoro che hanno rubato».

Patel è un autore e documentarista indiano britannico che in passato si è descritto ha come «simpatizzante anarchico». È noto soprattutto per il suo libro "Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System" che approfondisce le ingiustizie alimentari in tutto il mondo.

Torta di mele

Spiegando più dettagliatamente i suoi problemi con la torta di mele, Patel ha scritto su The Guardian: «Le mele hanno viaggiato nell'emisfero occidentale con i coloni nel 1500 in quello che veniva definito lo scambio colombiano, ma ora è meglio compreso come un vasto genocidio di popolazioni indigene».

L'autore ha continuato dicendo che i colonizzatori inglesi usavano i meli «come indicatori di civiltà, vale a dire di proprietà» nelle nuove terre in cui si stabilirono.

Ha aggiunto: «John Chapman, meglio conosciuto come Johnny Appleseed, ha portato questi segni di proprietà colonizzata alle frontiere dell'espansione statunitense, dove i suoi alberi simboleggiavano che le comunità indigene erano state estirpate».

Raj Patel

Rivolgendo la sua attenzione alla crosta della torta, Patel continua: «Non che lo zucchero sulla crosta sia unicamente americano». Ha poi spiegato come l'arrivo dello zucchero negli Stati Uniti nel 1700 sia stato indissolubilmente legato al commercio di schiavi francesi a New Orleans e che il Big Easy «era diventato un hub concomitante del commercio degli schiavi» mentre la popolarità dei piatti dolci cresceva.

E allo sguardo di Patel non sfugge nemmeno il panno a quadretti su cui tradizionalmente si lascia raffreddare una torta di mele, secondo il giornalista risultato di un'appropriazione culturale. Ha spiegato che i nativi americani indossavano già il cotone quando Cristoforo Colombo sbarcò in America nel 1492.

Patel ha bollato il commercio del cotone dell'Impero britannico come «capitalismo di guerra» e ha affermato che «ha schiavizzato e commesso atti di genocidio contro milioni di indigeni nel Nord America e milioni di africani e dei loro discendenti attraverso il commercio transatlantico degli schiavi».

Tweet

Ha aggiunto: «Nel processo, il cotone ha posto le basi della finanza, della polizia e del governo che hanno creato gli Stati Uniti».

Il lungo pezzo di Patel ha continuato a prendere di mira «la violenza, lo sfruttamento, la povertà e il profitto», coinvolto nella produzione di oggetti innocui come una tavoletta di cioccolato, un panino al tonno o un bocconcino di pollo.

Lo scrittore ha anche preso di mira il sistema di mance americano, dicendo che è stato originariamente creato per perseguitare i neri, così come le industrie di manzo e noci pecan, che secondo Patel sfruttavano i loro lavoratori.

Torta di mele 2

Ha concluso: «La storia del sistema alimentare statunitense è sempre stata, tuttavia, una storia di lotte. "Giustizia alimentare" è un termine comprensibile solo perché le comunità oppresse e sfruttate si sono organizzate per vendicarsi contro le predazioni del capitalismo statunitense», si legge.

Gli utenti dei social media hanno continuato a prendere di mira il pezzo, pubblicato il mese scorso, con una scritta: «Secondo il quotidiano The Guardian (Londra), anche la torta di mele è razzista. Queste persone sono matte», ha twittato una persona.