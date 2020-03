LA GENTE STA A CASA E GUARDA LA TV – VOLANO GLI ASCOLTI PER TELEGIORNALI E TALK: NELL’ULTIMA SETTIMANA C’È STATO UN +6,5% IN ITALIA E UN PICCO DEL +11,7% IN LOMBARDIA. TE CREDO, CON L’ISOLAMENTO E L’AUTOQUARANTENA LE PERSONE NON SANNO CHE FARE E CORRONO AD ACCENDERE NOTIZIARI E SPECIALI SUL PANICO DA CORONAVIRUS – LA SCORPACCIATA DI CONTE: DOMENICA SCORSA HA FATTO 16 APPARIZIONI IN DIRETTA

Effetto coronavirus: volano gli ascolti per telegiornali e talk

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”*

*in collaborazione con Massimo Scaglioni, elaborazione CeRTA/Geca e Sensemakers su dati Auditel.

giuseppe conte dalla d'urso durante l'emergenza coronavirus

Boom di ascolti per la televisione: è l' effetto del coronavirus. C' è un sismografo efficace delle abitudini degli italiani che si chiama Auditel: nell' ultima settimana (da venerdì 21) segna un +6,5% in Italia per i consumi di Tv, che raggiunge un picco di +11,7% in Lombardia (un dato intermedio, poco superiore al +9%, si registra in Veneto, Emilia e Piemonte).

giuseppe conte da mara venier durante l'emergenza coronavirus

L' effetto coronavirus è imputabile a diverse ragioni: bisogno di informazione, che testimonia come il piccolo schermo resti la fonte informativa più trasversale, ma anche - nelle zone colpite dal contagio - un «incremento forzoso» dovuto al maggior tempo speso in casa (tele-lavoro, locali e attività chiuse): per esempio, all' ora di pranzo, il dato nazionale è +11,4% e quello lombardo +17,7%.

milano bloccata emergenza coronavirus 10

A risentire positivamente di questo incremento d' ascolti sono in particolare i telegiornali: l' edizione serale del Tg1 registra +17,4% (6.377.000 spettatori medi), che in Lombardia raggiunge il +20,7%. Incredibile il dato del Tg3 con annesso il Tg Regionale (l' importanza della prossimità!): +32,7% in Italia (2.919.000 spettatori medi), +42,5% in Lombardia (e incrementi superiori al 30% nel resto del Nord). Anche il Tg5 registra +10,9% a livello nazionale, e +25,6% in Lombardia. Non è solo un tema di quantità: tutti i tg aumentano in modo sostanziale gli spettatori giovani, con un picco del +112% per Tg3/TgR fra i 15-19enni.

GIUSEPPE CONTE AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Incrementi importanti anche per i talk: Che tempo che fa segna +60% fra i 25-34enni, +54% in Lombardia. Quarta repubblica triplica gli spettatori fino a 14 anni. Non è l' Arena raddoppia fra i 25-34enni. Picchi anche nella fruizione di video tv in digitale: 50 milioni di stream in un sol giorno (il 25/2). C' è bisogno di approfondire: e l' autorevolezza della tv sembra fare la differenza rispetto ai flussi sui social.

giuseppe conte da fazio durante l'emergenza coronavirus milano bloccata emergenza coronavirus 1 milano bloccata emergenza coronavirus 5 milano bloccata emergenza coronavirus 14 milano bloccata emergenza coronavirus 2 milano bloccata emergenza coronavirus 3 giuseppe conte con rocco casalino al dipartimento della protezione civile

milano bloccata emergenza coronavirus 12 milano bloccata emergenza coronavirus 15 milano bloccata emergenza coronavirus 11 milano bloccata emergenza coronavirus 13 l'aeroporto di pechino deserto milano bloccata emergenza coronavirus 7 milano bloccata emergenza coronavirus 6 giuseppe conte dalla annunziata durante l'emergenza coronavirus