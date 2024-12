LA GEORGIA È A UN PASSO DALLA GUERRA CIVILE (E PUTIN GODE) – LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, L’EUROPEISTA SALOME ZURABISHVILIHI (CON CITTADINANZA FRANCESE), ANNUNCIA CHE NON MOLLERÒ LA POLTRONA FINCHÉ NON SI TERRANNO NUOVE ELEZIONI PARLAMENTARI. E IL GOVERNO FILO-RUSSO LE INTIMA DI ANDARSENE ENTRO LA FINE DELL’ANNO E “CONSEGNARE L’EDIFICIO AL PRESIDENTE LEGITTIMAMENTE ELETTO” – LA POLIZIA DISPERDE I MANIFESTANTI PRO-UE IN PIAZZA E L’EX PRESIDENTE RUSSO, MEDVEDEV, COMMENTA: “TENTANO UN’ALTRA RIVOLUZIONE COLORATA. IL PAESE RISCHIA DI RIPIOMBARE NELL’ABISSO DEGLI SCONTRI CIVILI”

Presidente Georgia, 'non mi dimetto fino a nuovo voto'

(ANSA-AFP) - La presidente della Georgia, l'europeista Salome Zurabishvilihi, dichiarato che non lascerà l'incarico finché non ci saranno nuove elezioni parlamentari. "Finché non ci saranno nuove elezioni e un Parlamento che eleggerà un nuovo presidente secondo nuove regole, il mio mandato continuerà", ha dichiarato Zourabichvili, in rottura con il governo che da parte sua intende scegliere il successore del presidente il 14 dicembre.

Premier Georgia, la presidente lasci il palazzo il 29/12

(ANSA) - La presidente georgiana Salome Zurabishvili dovrà lasciare il palazzo presidenziale il giorno dell'insediamento del nuovo capo di Stato, il 29 dicembre: lo ha dichiarato il premier georgiano Irakli Kobakhidze, come riporta Tass. "Capisco la situazione emotiva di Zourabichvili, ma ovviamente il 29 dicembre dovrà lasciare la sua residenza e consegnare questo edificio al presidente legittimamente eletto", ha dichiarato Kobakhidze. Ieri Zurabishvili ha affermato che non si sarebbe dimessa fino a nuove elezioni parlamentari perché l'attuale Parlamento è "illegittimo". Il voto presidenziale sarà il 14 dicembre, l'insediamento il 29.

Premier Georgia, 'escudo che si tengano nuove elezioni' ++

(ANSA-AFP) - - Il primo ministro della Georgia, Irakli Kobakhidze, ha dichiarato che non ci saranno nuove elezioni politiche, malgrado la crisi in corso per il rinvio del processo di adesione all'Ue e le contestazioni del risultato elettorale.

Georgia, polizia in piazza a Tbilisi disperde manifestanti

(ANSA) - Le forze speciali della polizia hanno preso il pieno controllo della piazza di fronte al parlamento a Tbilisi, in Georgia, e hanno disperso i manifestanti. Lo riferisce la Tass. Gli ufficiali del Ministero dell'Interno hanno lanciato una grande quantità di gas lacrimogeni su Rustaveli Avenue, dove si trova il parlamento, e i dimostranti si sono rapidamente dispersi. Al momento la situazione rimane tesa all'incrocio tra le vie Chichinadze e Zubalashvili.

Medvedev, 'la Georgia rischia l'abisso degli scontri civili'

(ANSA) - La Georgia rischia di "ripiombare nell'abisso degli scontri civili", scrive oggi su Telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, commentando che nel Paese è in corso "un tentativo di un'altra rivoluzione colorata ('rosa', 'arancione', ecc)". "Una parte della gente per strada grida, distrugge e dà fuoco a tutto ciò che la circonda. L'altra parte è silenziosa.

La 'presidente' in ritardo della Georgia, una diligente allieva francese di Zbigniew Brzezinski, la folle zia Salome (Zurabishvilihi, ndr), ha detto che non lascerà la poltrona perché non riconosce le elezioni. Una volta si impiccavano le persone ai lampioni per queste cose.

Oggi è un tempo umano - si legge nel post di Medvedev -. Passerà. In generale, ci sono tutti i presupposti per far ripiombare la Georgia nell'abisso degli scontri civili, costringendola a scegliere tra la sfacciataggine dell'Ue, della Nato e del Pindostan (gli Usa, ndr) da un lato, e l'antica terra di Sakartvelo (la Georgia, ndr) dall'altro. In breve, i vicini stanno rapidamente seguendo il percorso ucraino verso l'abisso oscuro. Di solito questo finisce molto male". (

