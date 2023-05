GERARD PIQUÉ NON DEVE SOLO DIFENDERSI DALLE FASTIDIOSISSIME "REVENGE SONG" DI SHAKIRA, MA ANCHE DALLE ORDE DI FAN SVALVOLATI DELL'EX MOGLIE - PUR DI ROMPERE IL CAZZO ALL'EX CALCIATORE, MIGLIAIA DI APPASSIONATI DELLA CANTANTE COLOMBIANA SONO ANDATI A COMMENTARE UNA FOTO CHE LO RITRAE INSIEME ALLA NUOVA COMPAGNA, CLARA CHIA MARTI - IN UNA RECENTE INTERVISTA LO SPAGNOLO AVEVA RISPOSTO ALLE CRITICHE DICENDO CHE…

Estratto da www.corrieredellosport.it

GERARD PIQUE CLARA CHIA MARTI

[…]La storia d'amore tra Gerard Piquè e Clara Chia Marti procede a gonfie vele ma i fan di Shakira, che da poco ha pubblicato un altro singolo, sono lontanissimi dal perdonare il suo tradimento nei confronti della pop star.

I commenti e la risposta di Piquè

Piquè ha infatti postato uno scatto su Instagram, il secondo da quando i due stanno insieme, scatenando le ieri di tantissimi haters […] Il motivo? Far sentire a Shakira tutto il loro appoggio e vicinanza. Come già accaduto in passato allo spagnolo le critiche scivolano addosso: "Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso“, queste le sue parole in un'intervista qualche settimana fa.

GERARD PIQUE CLARA CHIA MARTI shakira 9 Shakira con tom cruise shakira 1 GERARD PIQUE shakira CLARA CHIA MARTI E GERARD PIQUE gerard pique gerard pique gerard pique shakira

shakira