4 apr 2022 08:25

IN GERMANIA UN 60ENNE SI E’ FATTO VACCINARE UNA NOVANTINA DI VOLTE CONTRO IL COVID PER VENDERE GREEN PASS CONTRAFFATTI AI NO VAX - È SUCCESSO A MAGDEBURGO - LA TRUFFA E’ ANDATA AVANTI PER MESI FINO A QUANDO È STATO FERMATO - È INDAGATO PER RILASCIO NON AUTORIZZATO DI TESSERE DI VACCINAZIONE E FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI - NON SONO ANCORA NOTI GLI EFFETTI DELLA VACCINAZIONE MULTIPLA SULLA SUA SALUTE…