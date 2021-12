IN GERMANIA LA POLIZIA HA ARRESTATO CINQUE NO VAX CHE STAVANO COMPLOTTANDO SU TELEGRAM PER UCCIDERE IL LEADER DELLA SASSONIA, MICHAEL KRETSCHMER - I MEMBRI DEL GRUPPO AVEVANO LASCIATO INTENDERE SULLA CHAT DI ESSERE IN POSSESSO DI ARMI DA FUOCO E BALESTRE - IL LAND E' TRA QUELLI CHE HANNO MENO VACCINATI E ALTI TASSI DI CONTAGIO...

Dagotraduzione dalla Reuters

Polizia durante il raid a Dresda

La polizia tedesca ha detto di aver scoperto un complotto ideato da attivisti no vax in Sassonia per uccidere il premier della Germania orientale. Un elemento che si aggiunge alle preoccupazioni per le proteste sempre più violente sui piani per le vaccinazioni obbligatorie.

Il complotto per uccidere Michael Kretschmer, leader di uno stato in cui i tassi di infezione da COVID-19 sono tra i più alti in Germania e i tassi di vaccinazione sono i più bassi, era stato discusso in una chat di gruppo sulla piattaforma di messaggistica Telegram, ha detto la polizia.

Michael Kretschmer

I membri del gruppo, chiamato "Dresden Offlinevernetzung", o rete offline di Dresda, avevano fatto capire nei messaggi su Telegram che potevano essere in possesso di armi da fuoco e balestre, ha detto la polizia della Sassonia su Twitter.

La polizia ha affermato che la loro indagine aveva preso di mira cinque sospetti che erano membri del gruppo Telegram, aggiungendo che dopo le ricerche in diversi siti a Dresda e nella vicina Heidenau «il sospetto iniziale è stato confermato».

Le proteste contro le nuove restrizioni sui non vaccinati e i piani per rendere obbligatorie le vaccinazioni per alcuni gruppi in Germania sono recentemente diventate più violente, con crescenti attacchi a medici, politici e giornalisti. Le vaccinazioni diventeranno obbligatorie dal 16 marzo per le persone che lavorano negli ospedali, nelle case di cura e in altri studi medici.

Polizia durante il raid a Dresda 2

Nel suo primo discorso importante al parlamento da quando è entrato in carica la scorsa settimana, il cancelliere Olaf Scholz ha affermato che il suo governo non tollererà proteste violente contro le restrizioni del coronavirus.

«Non tollereremo che una piccola minoranza di estremisti disinibiti cerchi di imporre la propria volontà su tutta la nostra società», ha detto Scholz.

L'emittente tedesca ARD ha riferito martedì che più di una dozzina di politici, media e istituzioni pubbliche hanno ricevuto lettere che minacciavano «una sanguinosa resistenza» contro le misure e in una di queste c’era un pezzo di carne avvolto nella carta.

Polizia durante il raid a Dresda 3

A settembre, un centro di vaccinazione in Sassonia è stato bersaglio di un incendio doloso. Il mese scorso, un gruppo di manifestanti si è riunito davanti alla casa del ministro degli interni della Sassonia tenendo in mano fiaccole accese, in quella che è stata interpretata come un'implicita minaccia di violenza.

Polizia durante il raid a Dresda 5 Polizia durante il raid a Dresda 7 Polizia durante il raid a Dresda 6 Polizia durante il raid a Dresda 4