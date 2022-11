24 nov 2022 11:05

IN GERMANIA SONO STATE RUBATE 483 MONETE D’ORO, RISALENTI ALL’ETÀ DEL BRONZO, DA UN MUSEO IN BAVIERA: VALGONO 1,6 MILIONI DI EURO – LA POLIZIA STA INDAGANDO PER CERCARE DEI COLLEGAMENTI CON UN ALTRO CLAMOROSO COLPO MESSO A COLPO NEL 2017 IN CUI I LADRI RIUSCIRONO A PORTARSI VIA UNA GIGANTESCA MONET D’ORO DA 100KG – QUESTA VOLTA I CRIMINALI SONO STATI SBADATI E AVREBBERO LASCIATO TRACCE…