22 apr 2024 12:12

IN GERMANIA SONO STATI ARRESTATI TRE CITTADINI TEDESCHI SOSPETTATI DI ATTIVITÀ DI SPIONAGGIO PER LA CINA - SI TRATTA DI DUE CONIUGI (HERWIG ED INA F.) E UN TERZO UOMO (THOMAS R.) SONO SOSPETTATI DI ESSERE STATI ATTIVI PER I SERVIZI SEGRETI CINESI - IN PARTICOLARE, THOMAS R. AVREBBE FORNITO INFORMAZIONI SU ALCUNE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE MILITARI. GLI ACCUSATI, ARRESTATI, ERANO INOLTRE IN TRATTATIVE PER OTTENERE PROGETTI DI RICERCA CHE POTREBBERO ESSERE UTILI ALLA MARINA MILITARE DELLA CINA…