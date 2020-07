GERMANIA O SPAGNA, IL VIRUS MAGNA - I TEDESCHI PENSANO A NUOVI LOCKDOWN IN BAVIERA, NORD-RENO WESTFALIA E TURINGIA: IERI IN TOTALE CI SONO STATI 684 CASI E L’INDICE DI CONTAGIO SI MANTIENE COSTANTEMENTE SOPRA 1. MA IL VERO MALATO D’EUROPA È LA SPAGNA, DOVE LA SECONDA ONDATA È REALTÀ: 1.153 INFETTI IN UN GIORNO. È LA CIFRA PIÙ ALTA DAL PRIMO MAGGIO. E CON IL COLLASSO DEL TURISMO, A SANCHEZ NON RESTA CHE IL MES…

coronavirus – azienda agricola mamming germania 1

1 – IL CORONAVIRUS NEL MONDO

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti"

«Torna lo spettro dei focolai nella Germania, Paese che meglio di altri ha affrontato fin qui la pandemia. Sono 684 le segnalazioni di contagi arrivate alla mezzanotte di martedì, contro le 633 del giorno precedente. E se il livello di diffusione del contagio, misurato dal fattore R0, si mantiene costante a 1,25 (rispetto a 1,28 del giorno precedente), il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, ha messo in guardia dal pericolo di una nuova ondata dicendosi “molto preoccupato” dei recenti sviluppi. Nel mese di luglio le nuove infezioni giornaliere si erano tenute tra i 300-500 casi» [Serafini, CdS].

angela merkel starnutisce

Per arginare i contagi ieri il ministro della Sanità Jens Spahn ha confermato che dalla prossima settimana scatterà in tutti gli aeroporti tedeschi il test obbligatorio per chi tornerà da Paesi e località considerati a rischio.

•

Per la prima volta dall’inizio della pandemia, in Giappone il numero dei contagi giornalieri ha superato quota mille.

•

In Cina ieri si sono registrati 101 nuovi casi di Covid, di cui 89 nello Xinjiang e una sola a Pechino.

•

In Romania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.182 nuovi casi di infezione da Covid-19 e 30 decessi. In totale si contano 48.235 i contagi e 2.269 i morti.

ANGELA MERKEL PEDRO SANCHEZ

2 – IN GERMANIA LO SPETTRO DEL LOCKDOWN NUOVO PICCO IN SPAGNA: 48 CASI L'ORA

Vincenzo Savignano per “Avvenire”

Il Covid-19 torna a spaventare la Germania. Da giorni, il Robert Koch Institut, l' ente federale che segue l' andamento della pandemia nel Paese, sta rilevando un sensibile incremento del numero quotidiano dei contagi. Ieri sono stati segnalati in tutto il Paese 684 nuovi casi, 7 i morti. In totale, nella Repubblica federale tedesca le vittime sono 9.133, oltre 208mila i contagi. Il numero di riproduzione di base, il cosiddetto RO, ieri era a 1,25.

coronavirus test in aeroporto in germania

Il land più colpito resta la Baviera dove è scattato l' allarme per il distretto di Dingolfin-Landau che, con 189 casi in una sola settimana, è a rischio lockdown. Ma preoccupano anche altri distretti nel Nord Reno Westfalia e nel land orientale della Turingia, dove ci si sta avvicinando pericolosamente ai 50 contagi giornalieri per 100mila abitanti, il cosiddetto «tetto», il limite fissato dal governo federale oltre il quale scattano le misure più restrittive. L' aumento dei casi è probabilmente riconducibile anche al periodo di vacanze trascorso da molti tedeschi in località di villeggiatura dove sono scoppiati focolai del virus.

Jens Spahn

Per questo il ministro della Sanità, Jens Spahn, ieri ha confermato che dalla prossima settimana scatterà in tutti gli aeroporti tedeschi il test obbligatorio per chi tornerà da Paesi e località considerati a rischio. Il problema è anche capire quali lo siano.

coronavirus germania 2

Per esempio, fino a pochi giorni fa, la spagnola Mallorca, una delle principali mete turistiche dei tedeschi, era considerata "free". Il divampare di vari focolai non solo nell' isola ma anche il resto della Spagna ha costretto all' embargo turistico Gran Bretagna, Belgio, Norvegia e Olanda. Misura a cui, da ieri, ha a- derito anche la Germania.

CORONAVIRUS SPAGNA

La Spagna - dove ieri c' è stato il record di 1.153 contagi in ventiquattro ore, la cifra più alta dal primo maggio - resta la sorvegliata speciale in Europa. Ma preoccupano sempre di più paesi dell' Europa dell' est come Bulgaria e Romania, da dove giungono in tanti Paesi dell' Ue migliaia di lavoratori stagionali. In Romania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.182 nuovi casi di infezione da Covid-19 su oltre 22mila tamponi effettuati e 30 decessi. In totale 48.235 i contagi e 2.269 i morti.

persone in spiaggia a malaga

Il coronavirus si sta diffondendo in modo preoccupante in Israele. Il Paese era riuscito a contenere con successo la diffusione dell' epidemia in primavera, ma nelle ultime settimane è stato colpito da una seconda ondata che ha costretto il governo a riadottare alcune restrizioni, senza decretare un lockdown totale. Ieri sono stati registrati 2.062 nuovi casi, segnando un nuovo record dall' inizio della pandemia. Aumentano in modo preoccupante i casi anche in Libia.

coronavirus spagna

Il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook ieri ha registrato altri 190 nuovi contagi, che portano a 3.017 il totale dei casi confermati nel Paese. In 24 ore ha registrato altri 101 casi da Covid-19 anche la Cina. Si tratta del più alto rilevamento da settimane. La regione più colpita è lo Xinjiang con 89 casi, 8 nella provincia nord-orientale di Liaoning e uno a Pechino. Altri tre casi sono stati portati da fuori.

pedro sanchez 1

Gli Stati Uniti hanno registrato martedì 1.592 morti per il coronavirus in 24 ore e oltre 60mila contagi. Si tratta del numero di vittime più alto in un solo giorno da due mesi e mezzo. La nazione, inoltre, ha ormai superato la tragica soglia dei 150mila decessi per la pandemia. Il presidente Donald Trump ha insistito sull' efficacia dell' idrossiclorochina che però come terapia anti-Covid è stata bandita dall' Fda (Food and Drug Administration).

coronavirus spagna

L' Ue ieri invece ha annunciato un investimento di 63 milioni di euro per acquistare il Remsedivir, medicinale antivirale utilizzato per curare l' ebola ma che sembra essere efficace anche contro i sintomi del coronavirus.

toennies party sul landwehrkanal a berlino 7 coronavirus catalogna persone con la mascherina in spiaggia a malaga DIPENDENTI ALLO STABILIMENTO TOENNIES DI Guetersloh