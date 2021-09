28 set 2021 16:20

IN GERMANIA I TRANS ENTRANO IN PARLAMENTO (IN ITALIA ENTRANO IN ALCUNI PARLAMENTARI...) - TESSA GANSERER E NYKE SLAWIK, DEI VERDI, ELETTE AL BUNDESTAG - "E' UNA VITTORIA STORICA PER I VERDI MA ANCHE PER IL MOVIMENTO DI EMANCIPAZIONE TRANS E PER L'INTERA COMUNITA' QUEER" - TRA I PROGETTI DI LEGGE IN CANTIERE, UNA PROCEDURA PIU' SEMPLICE PER RATIFICARE UN CAMBIO DI GENERE SUI DOCUMENTI DI IDENTITA'