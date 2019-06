LA GERMANIA TREMA – IL MALORE DI ANGELA MERKEL È STATO SBOLOGNATO DALLA CANCELLIERA COME DISIDRATAZIONE PER IL TROPPO CALDO, MA È DAVVERO COSÌ? – LE IMMAGINI DELLA DONNA PIÙ POTENTE D’EUROPA CHE TREMA SENZA RIUSCIRE A CONTENERSI, MENTRE IL CAPO DI STATO UCRAINO RIMANE IMMOBILE COME UNA STATUA (VIDEO) - UN MEDICO SPIEGA LE CAUSE DEL TREMORE

Simona Verrazzo per “il Messaggero”

Se non ci fossero le immagini, se non ci fosse quel video che è rimbalzato sugli schermi, i monitor e i display di tutto il mondo, in fondo non sarebbe successo nulla. Le cronache riferiscono di un «lieve malore» che ha colpito Angela Merkel mentre era in piedi sotto al sole con temperature molto alte almeno per la Germania (in questi giorni il termometro sale sopra i 30 gradi), malore da cui la cancelliera tedesca si sarebbe comunque ripresa in pochissimo tempo, tanto da scherzarci su con i giornalisti.

Ma il fatto è che questo presunto malore è consistito in un impressionante, incontenibile tremore che ha scosso per qualche interminabile minuto l'intero corpo della Merkel, facendo nascere inevitabili ipotesi e sospetti sulle sue reali condizioni di salute.

LA VISITA

La leader del governo tedesco aveva appena accolto il nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è fermato in Germania in uno dei suoi primissimi viaggi da quando è stato sorprendentemente eletto a capo del Paese ex sovietico dopo un passato da attore comico. La cancelliera ha guidato l'ospite nel cortile del palazzo del governo di Berlino, invitandolo a salire su un piccolo podio per ascoltare, in piedi, sull'attenti, l'esecuzione degli inni nazionali da parte della banda militare.

Ed è stato mentre la musica suonava che frau Angela ha cominciato a sussultare come se le sue braccia, le spalle, le gambe, la testa fossero attraversate da una misteriosa corrente elettrica. Cerca di tenere le mani ferme congiungendole sul ventre, prova a mantenere la posizione dell'attenti ma non ci riesce. Si morde le labbra, agita le braccia in su e in giù. I movimenti incontrollati erano resi ancora più evidenti dall'immobilità assoluta di Zelensky, la cui figura accanto a quella della collega si stagliava ferma come un lampione, mentre le note del'inno ucraino e di quello tedesco si diffondevano nel cortile.

Non è chiaro se il presidente ucraino si sia reso conto di quello che stava accadendo a fianco a lui, o se non si sia accorto di niente. Poi, finalmente, la musica si è conclusa, e la Merkel ha potuto scendere dalla pedana per avviarsi verso i militari schierati, e verso l'interno del palazzo dove deve svolgersi l'incontro. E appena i due si mettono a camminare, quasi per miracolo il tremore sparisce: la cancelliera riprende il suo passo solido e ondeggiante, senza esitazioni, come se nulla fosse accaduto.

Cosa era davvero accaduto, invece? La 65enne Merkel proverà a spiegarlo dopo, durante la conferenza stampa che ha seguito l'incontro con Zelensky, e altre fonti ufficiali confermano la stessa spiegazione. Il tremore sarebbe una conseguenza del caldo e della disidratazione: «Ho bevuto tre bicchieri d'acqua e, come può vedere, ora sto molto bene» ha detto la cancelliera rispondendo a un giornalista, mentre si mostrava in ottima forma, sorridente e pronta a scherzare.

Qualcuno ricorda che ci sono stati altri episodi simili, a quanto pare la Merkel ha il vizio di non bere l'acqua e quando il clima si fa più torrido il suo fisico reagisce con queste forme di tremori. Difficile dire se questa spiegazione basterà a tranquillizzare i cittadini tedeschi e il suo partito, la Cdu, che peraltro ha già da tempo scelto la persona destinata a succederle con la prossima legislatura, un'altra donna, Annegret Kramp-Karrenbauer.

L' ESPERTO: CORPO FUORI CONTROLLO MOLTO SPESSO È COLPA DEL CALDO

Da ''la Repubblica''

Che cosa è successo alla cancelliera Angela Merkel?

Lo abbiamo chiesto al dottor Vincenzo Di Lazzaro, direttore del reparto di Neurologia del Polo Universitario Campus Bio-Medico di Roma. «Il breve episodio di tremore che ha presentato Merkel, e che lei stessa ha riferito come un malore transitorio e senza conseguenze, rappresenta una forma particolare di tremore definito ortostatico perché compare quando si mantiene la stazione eretta».

Come reagisce il nostro corpo?

«I movimenti involontari partono dagli arti inferiori e si irradiano lungo i muscoli del tronco rendendo difficile il mantenimento prolungato della postura».

Quali sono le cause?

«Diverse cause possono facilitarne la comparsa, tra cui la disidratazione con alterazione dell' equilibrio idro-salino, come può accadere ad esempio nei mesi estivi. Spesso, però, non viene individuata una causa precisa».

Come comportarsi?

«Nel caso di Merkel il recupero è stato completo e immediato. Se la manifestazione non rimane isolata potrebbe essere utile un approfondimento medico».

