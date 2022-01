GHISLAINE MAXWELL POTREBBE CHIEDERE L'ANNULLAMENTO DEL PROCESSO: UNO DEI 12 GIURATI CHE L'HA CONDANNATA E' STATO VITTIMA DI ABUSI SESSUALI DA BAMBINO - IL DUBBIO E' CHE NON L'ABBIA DICHIARATO NEL QUESTIONARIO INIZIALE A CUI SONO SOTTOPOSTI TUTTI I CANDIDATI - SEMBRA STRANO INFATTI CHE GLI AVVOCATI DELLA SODALE DI EPSTEIN, AL FORMARSI DELLA GIURA, NON L'ABBIANO ESCLUSO...

Ghislaine Maxwell potrebbe presentare un’istanza per annullare il processo che l’ha condannata per cinque dei sei reati. Uno dei giurati che l’ha trovata colpevole, infatti, ha rivelato di essere stato a sua volta vittima di abusi infantili e di aver utilizzato la sua esperienza personale per spiegare agli altri giurati i sentimenti di una vittima. L’uomo però non ricorda se ha rivelato il suo passato durante la selezione della giuria.

Il giurato si chiama Scotty David, e alla Reuters ha raccontato di essersi aperto con i colleghi sulle violenze subite durante le deliberazioni quando gli altri hanno messo in dubbio la credibilità di due delle donne che hanno testimoniato contro Maxwell.

All’Indipendent ha spiegato che la stanza è diventata silenziosa quando ha raccontatoi il suo passato, dicendo agli altri che, come testimone, poteva ricordare solo alcuni dettagli. E nel tentativo di giustificare il motivo per cui Jane e Carolyn, due delle testimoni, non si siano fatte avanti prima, ha detto agli altri giurati di aver aspettato fino al liceo prima di raccontare a qualcuno dei suoi abusi.

In entrambe le interviste, David ha ammesso che la sua confessione ha influenzato le deliberazioni della giuria che ha trovato Ghislaine Maxwell, 60 anni, colpevole.

Durante la selezione della giuria, ai 230 potenziali giurati sono stati forniti alcuni questionari in cui veniva chiesto, tra le altre cose, se loro o qualcuno nelle loro famiglie avesse subito abusi sessuali. Chi rispondeva in maniera affermativa, dove dire se questo avrebbe influito sulla loro «capacità di servire in modo equo e imparziale». David ha detto alla Reuters di non ricordare di essere stato interrogato su esperienze personali come abusi.

Questo potrebbe essere un valido motivo per gli avvocati di Maxwell per chiedere l’annullamento del processo. «Potrebbe sicuramente essere un problema» ha detto al Telegraph l’ex procuratore federale di New York Moira Penza. «Spero che il giurato lo abbia rivelato nel suo questionario. Ma è strano che la difesa non lo abbia eliminato».

