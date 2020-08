GIALLO CREMA – DOV’È FINITO IL CORPO DI SABRINA BECCALLI? IL MISTERO DEL FRAMMENTO DI OSSO RITROVATO NELLA FIAT PANDA NERA DATA ALLE FIAMME DAL VICINO ALESSANDRO PASINI: A INDAGARE SUI REPERTI ARRIVA L’ANATOMOPATOLOGA CRISTINA CATTANEO (CHE SI È OCCUPATA DEL CASO YARA) – È MORTA DI OVERDOSE O L’HA AMMAZZATA LUI DOPO CHE SI È RIFIUTATA DI FARE SESSO?

Fabio Poletti per “la Stampa”

Dov' è finito il corpo di Sabrina Beccalli, la 39 enne cremasca scomparsa da Ferragosto?

Quel frammento di osso, trovato nella Fiat Panda nera data alle fiamme dall'uomo in carcere per omicidio, è davvero suo?

Per rispondere agli ultimi interrogativi sulla fine della giovane, la Procura di Cremona ha deciso di affidare le analisi dei resti trovati sulla Panda nera della donna all'anatomopatologa milanese Cristina Cattaneo, che in passato si era già occupata tra gli altri del caso di Yara Gambirasio.

La decisione è stata presa dopo le diverse valutazioni sulla tipologia di ossa trovata nel veicolo dato alle fiamme da Alessandro Pasini, che si trova in carcere accusato di omicidio e soppressione di cadavere, nonché di distruzione di edifici, per aver cercato di far saltare in aria con il gas la palazzina dove è morta la giovane cremasca.

Secondo il vicino di casa, che con Sabrina Beccalli aveva passato la notte di Ferragosto consumando cocaina ed eroina, la donna sarebbe morta di overdose e lui, per sbarazzarsi del cadavere l'avrebbe caricata nell'auto per poi bruciarla.

Una tesi che non convince i magistrati che pensano invece che a scatenare la furia dell'uomo possa essere stato il rifiuto della donna davanti a un'avance sessuale di Alessandro Pasini. Rimane il mistero di dove sia finito il corpo. Un anatomapatologo della Procura e due medici veterinari coinvolti nelle indagini dai magistrati, avevano concluso che si trattava di resti animali, precisamente di un cane.

Di diverso parere il medico legale di Codogno Angelo Grecchi, perito di parte per l'imputato, che solo sulla base di un esame fotografico sarebbe arrivato alle conclusioni che quell'osso è compatibile con il frammento di una clavicola di essere umano. Il procuratore di Crema Roberto Pellicano non si sbilancia: «Alla luce delle ricerche condotte fino ad oggi e visto che non è tanto plausibile la speranza di trovare il corpo, riteniamo utile sottoporre a perizia i resti trovati nell'auto».

A rendere difficili le ricerche è la fitta rete di canali e di rogge che va da Crema fino Vergonzana, dove è stata abbandonata l'auto. Nell'appartamento dove Sabrina Beccalli è morta i Ris hanno trovato numerose tracce di sangue. Così come sulle ciabatte di Alessandro Pasini. Spiega il Procuratore di Crema Roberto Pellicano: «Se anche quei resti trovati in auto fossero veramente di Sabrina Beccalli, non cambierebbe di una virgola la nostra ricostruzione».

