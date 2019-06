GIALLO SUL LITORALE - DUE CADAVERI CARBONIZZATI SONO STATI TROVATI IN UN’AUTO A TORVAIANICA, VICINO ROMA - LA VETTURA, UNA FORD FIESTA, ERA IN FIAMME ABBANDONATA IN UN CAMPO. I DUE CORPI ERANO NELL’ABITACOLO, UNO DAVANTI E UNO DIETRO. NON SONO ANCORA STATI IDENTIFICATI – NELLE VICINANZE UNA VILLETTA DOTATA DI TELECAMERE MA…

Da www.lastampa.it

Due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un’auto a Torvaianica, in via San Pancrazio, sul litorale vicino a Roma. I vigili di Pomezia sono stati avvertiti intorno alle 8,35 da un cittadino che ha visto un’auto, probabilmente una Ford Fiesta, in fiamme abbandonata in un campo. Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Proprio durante le operazioni ci si è accorti che all’interno del veicolo c’erano due corpi. Uno era seduto sui sedili davanti e il secondo su quelli di dietro. Dai primi rilievi pare che si tratti di un uomo e di una donna.

Le indagini sono condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri. Per ora i due cadaveri non sono ancora stati identificati e si sta cercando di risalire alle generalità partendo dalla targa dell’automobile. Qualche speranza sembrava inizialmente averla data una villetta che si trova nelle vicinanze del terreno incolto in cui è stata ritrovata l’auto. Oltre al filo spinato, infatti, la dimora è dotata di telecamere che potevano aver ripreso qualche immagine utile. Ma la proprietaria della villetta, sentita dai carabinieri, ha spento qualunque speranza: «Purtroppo proprio ieri hanno smesso di funzionare. E comunque non registravano».

