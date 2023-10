30 ott 2023 16:25

GIALLO A MODENA: DIETRO LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI UN IMPRENDITORE CI POTREBBE ESSERE UN OMICIDIO - SALVATORE LEGARI, 54 ANNI, È SPARITO NEL NULLA LO SCORSO 13 LUGLIO - QUEL GIORNO SI SAREBBE DOVUTO INCONTRARE CON UN 37ENNE, ORA INDAGATO, PER RISCUOTERE DIVERSE MIGLIAIA DI EURO PER DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, FATTI DALLA DITTA DI LEGARI, MAI PAGATI DALL'ALTRO UOMO - PER I FAMILIARI IL 54ENNE NON SAREBBE MAI SCAPPATO DI CASA - I PUNTI INTERROGATIVI DEGLI INQUIRENTI...