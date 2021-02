VIA JEAN PIERRE, VIA ANCHE LA “PIERRE” – LOUISE TINGSTROM (NOTA COME LUISONA), L’IDEATRICE DELLA MASCOTTE ELKETTE, SALUTA UNICREDIT: IERI È CIRCOLATA UNA MAIL INTERNA IN CUI IL GRUPPO HA ANNUNCIATO CHE IL 28 FEBBRAIO TERMINERÀ IL CONTRATTO DI CONSULENZA NELLA COMUNICAZIONE CORPORATE FRA L’ISTITUTO E “FINELK”. CHE FINE FARÀ L’ALCE DI PELUCHE CHE L’EX AMMINISTRATORE DELEGATO APPIPPAVA IN BRACCIO A TUTTI?