Dagotraduzione dal Daily Mail

Un esperto aerospaziale è sicuro di aver trovato finalmente il luogo dove è precipitato il volo MH370 della Malaysian Airlines. L’aereo scomparve l’8 marzo 2014 con a bordo 239 persone, tra cui sei australiani, poco dopo aver lasciato Kuala Lumpur in direzione Pechino.

Nonostante un ampio sforzo di ricerca internazionale, 200 milioni di dollari spesi per setacciare oltre 120.000 mq, il relitto del Boeing 777 non è mai stato trovato. E secondo i familiari delle vittime non si è trattato di un incidente.

L’ingegnere aerospaziale Richard Godfrey crede che l’areo sia precipitato nell’oceano a 1.933 km a ovest di Perth e si trovi a 4.000 m sotto l’acqua, lungo una linea nota come il “settimo arco”. Usando l'analisi del Weak Signal Propagation Reporter, Godfrey ha tracciato i disturbi che l'aereo ha prodotto nelle frequenze radio in tutto il mondo per scoprire il suo percorso finale, creando forse la stima più precisa fino ad oggi di dove si trovi il relitto.

Godfrey ha trovato schemi insoliti nel viaggio dell'aereo, tra cui virate di 360 gradi sull'oceano, che lo hanno portato a pensare che il pilota Zaharie Ahmad Shah abbia deliberatamente portato l'aereo fuori rotta. «Finora tutti pensavano che ci fosse un percorso rettilineo, forse anche con il pilota automatico», ha detto a 60 Minutes. «Credo che ci fosse un pilota attivo per l'intero volo».

A tre ore dall'inizio del viaggio, l'aereo è entrato in uno schema di attesa insolito, che è durato circa 20 minuti, secondo i risultati del signor Godfrey. Uno schema di attesa è quando un pilota mantiene l'aereo in uno schema all'interno di uno spazio aereo specificato, di solito in attesa di ulteriore autorizzazione per procedere e in genere prima dell'atterraggio.

Il signor Godfrey ritiene che lo stallo temporaneo possa indicare che il pilota si era fermato per prendere contatto con le autorità malesi, nonostante il governo abbia mantenuto i contatti con l'aereo fino a 38 minuti dopo il decollo.

«È strano per me entrare in uno schema di attesa, se stai cercando di perdere un aereo nella parte più remota dell'Oceano Indiano meridionale» ha spiegato Godfrey.

«Potrebbe aver comunicato con il governo malese, potrebbe aver verificato di essere seguito. Potrebbe aver semplicemente avuto bisogno di tempo per prendere una decisione. Spero le autorità malesi, se c’è stato qualche contatto, siano disposte a divulgare le informazioni dopo otto anni».

L'esperto ha individuato 160 punti su una mappa dell'Oceano Indiano in cui i segnali erano disturbati, dicendo che solo un altro aereo era nell'area quella notte - ed era almeno a un'ora di distanza - il che significa che i disturbi erano probabilmente causati dall'MH370.

Il marito di Danica Weeks, Paul, era uno dei sei australiani che si ritiene siano morti quando l'aereo è scomparso quasi otto anni fa. Fino alle scoperte del signor Godfrey, la donna aveva a lungo insistito sul fatto che l'aereo avesse subito un guasto meccanico. Ora, crede che l'incidente sia stato un atto di omicidio.

«Ero così ferma nel dire che non era il pilota», ha detto a Sky News. «Ma ora devo buttare via tutto questo dopo quasi otto anni (dalla scomparsa) e tre anni di ricerca (per l'aereo, da parte delle autorità)».

«Non ho mai creduto che fosse il pilota. Sfortunatamente, Richard Godfrey ha detto che crede a questo punto che il pilota avesse il controllo. E guarda, ha senso che abbiamo cercato un aereo fantasma, non l'abbiamo trovato. Quindi forse dobbiamo fare un passo avanti e... cercare su quella base ora».

La madre di due figli, che si è risposata due anni fa, dice che la sua vita è in attesa mentre aspetta la chiusura per mantenere la sua promessa di riportare a casa il corpo del suo ex marito. La vedova chiede una nuova ricerca alla luce del rapporto dell'onorevole Godfrey, pubblicato per la prima volta alla fine dell'anno scorso.

«Uniamo i punti, se questo non vale un'altra ricerca, allora non so cosa sia», ha detto a 60 Minutes. «Ho fatto le mie ricerche e sembra così promettente. Mi viene la pelle d'oca. Lo guardo e penso che sia così». «È passato così tanto tempo senza risposte. Non c'è giorno in cui non ci penso. Ho promesso a Pauly che l'avrei riportato a casa. Non l'ho ancora soddisfatto».

La signora Weeks ha detto di aver incontrato il primo ministro malese, che ha promesso di continuare la ricerca, ma le sue promesse non si sono mai avverate.

Altri esperti stanno effettuando ricerche tra pari sui risultati di Godfrey e, se in caso di recensioni positive, faranno pressioni sul governo malese per riaprire la ricerca. Il signor Godfrey ha detto che le autorità malesi lo hanno ringraziato per aver trasmesso il suo lavoro, ma gli hanno detto che erano «molto occupati».

«Se si scopre che il pilota era comunque responsabile, potrebbero trovarsi di fronte a richieste multimilionarie», ha detto.

