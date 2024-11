ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell'articolo di Maria Elena Barnabi per “Gente”

IL RITORNO DI FIAMMA DI ANDREA GIAMBRUNO CON FEDERICA BIANCO - FOTO GENTE

Roma, zona Eur, domenica 10 novembre. Sono le ore 18.22 quando un uomo e una donna escono – separatamente – dalla casa di lui. Lui va a sinistra, a casa della ex compagna per prendere la figlia con la quale poi farà ritorno.

Lei invece va a destra, raggiunge l’auto parcheggiata poco distante e torna a casa sua, a Tivoli, a 50 chilometri da Roma. L’uomo e la donna, entrambi quarantenni, bellocci, moraccioni e, diciamolo, sensuali, sono stati insieme per qualche ora, lei era partita da casa sua per raggiungerlo nel primo pomeriggio.

ANDREA GIAMBRUNO E FEDERICA BIANCO - FOTO GENTE

La sera precedente invece era stato lui ad andare a Tivoli da lei. I due si frequentano da un po’ di mesi con qualche alto e basso: la settimana scorsa tutta Roma parlava di una brutta litigata in un bar del centro, con Dagospia che riportava la fine della loro storia perché lei era tornata con l’ex. E invece.

I due, lo avrete capito, sono Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, e Federica Bianco, attrice che fino a non molto tempo fa stava con l’onorevole leghista Andrea Crippa, vice di Matteo Salvini. Proprio a causa dei loro illustri ex, Andrea e Federica sono sempre stati attenti a non farsi beccare, e infatti le uniche foto dei due assieme risalgono ad agosto.

federica bianco a casa di andrea giambruno foto gente 2

C’è anche da aggiungere che lui, a sentire i paparazzi, guida in modo molto “sportivo” e si fatica a stargli dietro. Questa volta però i fotografi di Gente li hanno paparazzati per due giorni di fila: magari non sono tornati insieme, magari non si sono giurati amore eterno, magari lei sta soltanto – diciamo così – raccogliendo elementi per scegliere se stare con lui o con l’onorevole Crippa, ma tutto ci spinge a dire che la fiamma tra il bell’Andrea e la Bianco è sempre accesa.

federica bianco 15

[…] Tempo qualche ora, e Giorgia l’aveva già mollato via social e Mediaset lo aveva privato della conduzione del suo programma. Da allora Giambruno ha cercato di tenere un profilo basso, ma la scorsa estate dopo aver passato qualche giorno in Puglia con l’ex compagna e la figlia era stato beccato da Repubblica al mare con una donna che poi il sito Lettera43 ha rivelato essere la bella Federica Bianco.

Pugliese, 41 anni, un passato da attrice (ha recitato nella soap Vivere) e un presente nella Lega di Salvini, la Bianco dal 2019 al 2021 è stata nell’organigramma del partito nella sezione del Lazio. Poi abbiamo cominciato a vederla al fianco del fidanzato Andrea Crippa, deputato e vice di Matteo Salvini, e di molti altri politici della destra […]

federica bianco a casa di andrea giambruno foto gente

Torniamo alla fredda cronaca che le nostre foto raccontano. Sabato 9 vediamo Federica scendere dalla Cinquecento di Giambruno alle 19.20: sono a Tivoli, di fronte a casa di lei, lui l’ha riaccompagnata. Cosa abbiano fatto prima è sfuggito ai nostri paparazzi. Il giorno successivo i due hanno ancora il desiderio di vedersi e così è lei che prende l’auto – una Jeep Renegade bianca – e che guida per circa un’ora. Federica arriva vicino a casa di Giambruno, parcheggia a una certa distanza (per prudenza?) e si fa dieci minuti a piedi per raggiungere la casa del bell’Andrea.

federica bianco 26

Mentre cammina spedita non possiamo non notare i suoi dettagli-moda: la borsa Gucci, la cintura Valentino e un paio di comodi stivali con plateau tanto di moda tra le donne della capitale (a Milano non le porta più nessuno da anni ormai). Tra quando Federica varca il cancello marrone del palazzo in cui abita Giambruno a quando ne esce passano circa due ore e mezza, più del tempo che Francesco Totti ha passato in albergo con Marialuisa Jacobelli. Non male.

andrea giambruno riaccompagna a casa federica bianco

L’uscita dei due avviene a tre secondi di distanza l’uno dall’altra: prima dal cancello marrone passa lui, che con le lunghe gambe cammina impettito e va verso sinistra. Andrà a casa di Giorgia Meloni e ne farà ritorno alle 21 circa con in braccio la figlia. La Bianco invece va verso destra, verso la sua auto ed è in questo tragitto che lancia più di uno sguardo verso l’obiettivo dei nostri fotografi. […]

