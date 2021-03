UN GIANNI SU MILLE CE LA FA - DOPO LE USTIONI, IL 76ENNE MORANDI TORNA A SORRIDERE SUI SOCIAL: “È IL PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA E IL DECIMO GIORNO DI DEGENZA IN OSPEDALE. CON GRANDE PROFESSIONALITÀ TUTTI MI STANNO AIUTANDO A SUPERARE QUESTO MOMENTO COSÌ DELICATO E DIFFICILE, ORA È TEMPO DI COMINCIARE A MUOVERSI. QUESTI SONO I PRIMI PASSI” - LA SECONDA VITA DA INFLUENCER: PER “FORBES” E’ TRA I 50 PROFILI ITALIANI DI FACEBOOK (OLTRE TRE MILIONI DI SEGUACI) RIUSCITI AD AVERE UN IMPATTO REALE GRAZIE AI SOCIAL…

Renato Franco per il “Corriere della Sera”

GIANNI MORANDI

Fasciato come una mummia, allegro come uno che l' ha scampata: Gianni Morandi è un ragazzo fortunato e se lo dice anche da solo con la canzone di Jovanotti a far da colonna sonora al suo ritorno sui social, qualche giorno in più di Lazzaro per riprendersi, ma in gran forma con l'eterno sorriso da quello che Uno su mille ce la fa, che nella sua personale classifica è tra le tre canzoni che lo rappresentano meglio: «Racconta una rinascita e io sono rinato tante volte, ho avuto momenti brutti, ma anche se sei a terra non devi strisciare mai; quel brano è uno sprone, tocca il mio cuore e tocca il cuore di tanti».

gianni morandi 1

Settantasei anni, un sorriso che è diventato un format.

Scorrere il suo profilo Instagram (più di un milione di follower) fa la felicità di ogni odontoiatra perché lui si immortala in una variazione di espressioni tra i 28 e i 32 denti. La rivista statunitense di economia Forbes lo aveva messo tra i 50 profili italiani di Facebook (oltre tre milioni di seguaci) che erano riusciti ad avere un impatto reale attraverso il volano virtuale dei social media.

gianni morandi 3

E nel tempo Gianni Morandi ha costruito online l'album della sua vita a favore di pubblico. La gallery delle sue foto (scattate dalla moglie Anna, i cui crediti fotografici vengono ogni volta riconosciuti) è un viaggio in ogni tipo di attività: sbucciatore di piselli, zappatore, esibizionista di uova, potatore di rose, tagliatore d' edera, mangiatore di crescentine. Manca l' immagine da bruciatore di sterpaglie.

Quella che gli ha causato l' ultimo incidente: ustioni profonde alle mani e alle gambe dopo essere scivolato nelle fiamme dei maledetti rovi accesi come un barbecue in cui lui era il piatto forte. Ora sta decisamente meglio: «È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale - ha scritto nel post -. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell' ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un' eccellenza della nostra regione.

gianni morandi 2

Con grande professionalità tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi».

Sempre ottimista, positivo, ironico e autoironico, la cifra del suo esistere. «Ho sempre trovato del buono, anche nei momenti meno felici - la sua filosofia raccontata in un' intervista -. Adesso con i social non ho fatto altro che essere me stesso. Quando ho messo la prima foto, in cui sbucciavo i fagioli, è successo un casino. Ne ha parlato persino il tg. Allora mi sono accorto che la gente ha voglia di sorridere».

Pugile mancato, quasi 60 anni di carriera («ho pubblicato 600 canzoni, spero di ricordarmi tutte le parole»), eppure - ben prima delle sterpaglie - non aveva il fuoco sacro del cantante a tutti i costi: «Non ho mai avuto la fiamma della musica. Un po' cantavo con mio padre che era un canterino. Però non voleva che mi incamminassi su quella strada perché secondo lui non era mica un mestiere».

gianni morandi 7

Uno su mille capace di surfare tra le generazioni anche evitando attentamente argomenti divisivi, primo tra tutti la politica: «Non ne voglio parlare, i cantanti devono intrattenere, farti andare a casa con il sorriso. Io canto per tutti». Pensiamo abbia avuto sempre successo, invece ha avuto alti e bassi anche lui: «Il treno è passato molte volte per me. Se anche ho perso il primo, poi è passato il secondo e il terzo. Rimango 18 anni senza essere sposato, poi incontro Anna, che mi dà un entusiasmo enorme. Di che cosa posso essere invidioso o deluso?».