28 mar 2021 16:30

UN GIANNI SU MILLE CE LA FA – MORANDI È ANCORA IN OSPEDALE MA STA MEGLIO, E PER LA PRIMA VOLTA DAL RICOVERO MOSTRA LE DITA DOPO LE USTIONI – IL POST SU INSTAGRAM PER LA DOMENICA DELLE PALME E LE POLEMICHE PER LA VISITA DELLA MOGLIE ANNA, CHE È STATA FATTA ENTRARE IN OSPEDALE NONOSTANTE LE RESTRIZIONI PER IL CORONAVIRUS – VIDEO