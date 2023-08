31 ago 2023 13:24

IN GIAPPONE MAGNATE TRANQUILLI: IL PESCE È SICURO! – DOPO LO SVERSAMENTO IN MARE DELLE ACQUE RADIOATTIVE DELLA CENTRALE NUCLEARE DI FUKUSHIMA IL SETTORE DELLA PESCA DEL SOL LEVANTE È IN CRISI. LA CINA DA GIORNI HA SOSPESO TUTTE LE SUE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI ITTICI DAL GIAPPONE - IERI IL PREMIER, FUMIO KISHIDA, INSIEME AD ALTRI MINISTRI, SI È ATTOVAGLIATO PER PAPPARSI IN DIRETTA TV DEL SUSHI E RASSICURARE TUTTI. DOPO LA SCORPACCIATA HA DETTO: "È UN PESCE SICURO E SQUISITO..." - VIDEO