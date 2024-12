I GIAPPONESI SÌ CHE SI INTENDONO DI STREET FOOD – BUFERA SU UN RISTORANTE DI SUSHI DI BOLOGNA DOPO CHE I DIPENDENTI SONO STATI FILMATI MENTRE PULISCONO UN TONNO IN STRADA – IN MENO DI 24 ORE IL VIDEO È DIVENTATO VIRALE, DECINE DI PRENOTAZIONI SONO STATE ANNULLATE E LA REPUTAZIONE DECENNALE DEL RISTORANTE DI SUSHI PIÙ QUOTATO DI TRIPADVISOR È ANDATA A RAMENGO – MA IL RESPONSABILE DEL LOCALE HA DATO UNA SPIEGAZIONE DIVERSA… VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessandra Arini per www.repubblica.it

il tonno eviscerato dai dipendenti del ristorante yoshi 5

Primo su TripAdvisor per il sushi in città, menzionato dal Gambero Rosso nella sua guida, eppure è bastato un video di appena un minuto, rimbalzato sui social, per ridurre la sua clientela fino al 40% e minacciare la reputazione costruita negli ultimi dieci anni. È la parabola di Yoshi, il ristorante giapponese di via Emilia Levante, più volte premiato per la qualità dei suoi piatti e ora finito al centro di quello che sembrerebbe “solo” un orrido equivoco.

É lo scorso 24 novembre, infatti, quando sulla pagina Instagram “WelcometoBolognina” viene postata, per la prima volta, una testimonianza video che immortala lo staff del locale intento a sciacquare un tonno sul pavimento del cortile esterno, il tutto accompagnato dalla sarcastica didascalia “street food”.

Il video – presumibilmente girato e diffuso dai condomini del palazzo - raggiunge in poco tempo oltre tre milioni di visualizzazioni, più di quattromila interazioni, mentre piovono commenti di tanti delusi che promettono di non tornare. La sera stessa del 24 novembre gran parte delle prenotazioni al ristorante viene cancellata […]

il tonno eviscerato dai dipendenti del ristorante yoshi 1

Eppure per Sergio Xia, fra i responsabili di Yoshi, 27 anni, nato e cresciuto in Italia, una spiegazione c’è e anche molto diversa. «Il tonno che serviamo viene pescato al sud Italia e quindi per arrivare affronta un viaggio sui mezzi dei fornitori – dice-. Quella volta, che risale a settembre scorso, al ritiro del prodotto ci siamo resi conto che qualcosa non andava: l’odore era cattivo, occorreva buttare via il tonno. Ma farlo in modo integrale era impossibile, dovevamo sfilacciarlo. Non era mai accaduto.

il tonno eviscerato dai dipendenti del ristorante yoshi 2

Così siamo andati fuori per sciacquarlo, e procedere poi all’interno del locale allo smaltimento in modo più sicuro. Noi tagliamo sempre tutto il pesce dentro il ristorante, quello è stato davvero un caso eccezionale, in quanto si trattava di cibo assolutamente inutilizzabile, era la prima volta che ci capitava. […] sono in tanti, a causa del video e senza conoscersi a scrivere ora recensioni negative. Non abbiamo prove, ma alle origini del gesto dei vicini potrebbero esserci anche motivi di razzismo: anni fa, sempre da quei piani, ci avevano lanciato dei petardi».

Intanto, tra i tavoli, c’è chi fa scudo a Yoshi: «Alcuni dei nostri clienti più affezionati stanno venendo più di frequente, anche più volte alla settimana, proprio per sostenerci. Ma gli ingressi sono calati, tra il 20 e il 40%. […]

il tonno eviscerato dai dipendenti del ristorante yoshi 4 il tonno eviscerato dai dipendenti del ristorante yoshi 3