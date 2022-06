7 giu 2022 12:12

I GIGANTI DELLA TECNOLOGIA NON POTRANNO PIÙ FARE I FURBETTI CON I CARICABATTERIE – IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO UE HANNO RAGGIUNTO L’ACORDO PER L’INTRODUZIONE DI UN CARICABATTERIE UNIVERSALE PER I DISPOSITIVI MOBILI – TUTTI I CELLULARI, TABLET E FOTOCAMERE DIGITALI DOVRANNO ESSERE COLLEGATE CON L’USB-C E TUTTI I SOFTWARE DI RICARICA DOVRANNO ESSERE INTEROPERABILI TRA MARCHI…