PER GIGI HADID PURE LEO FA UNO STRAPPO ALLA REGOLA DEI 25 – DICAPRIO HA MESSO GLI OCCHI ADDOSSO ALLA 27ENNE GIGI HADID. SECONDO “PEOPLE” LUI LE STAREBBE FACENDO UNA CORTE SPIETATA E I DUE SONO STATI AVVISTATI A NEW YORK: “SI STANNO CONOSCENDO, LEO LA STA INSEGUENDO” – SE LA MODELLA DOVESSE CAPITOLARE PER L’ATTORE SAREBBE UNA NOVITÀ: NON SCEGLIE MAI PARTNER CHE ABBIANO PIÙ DI 25 ANNI...

Giulia Turco per www.fanpage.it

leonardo dicaprio

Leonardo DiCaprio non avrebbe alcuna intenzione di restare single. Nonostante la recente separazione dalla storica fidanzata Camila Morrone, l’attore premio Oscar sarebbe già tornato sulla piazza mettendo gli occhi su diverse giovani top model. Si dice che DiCaprio abbia una particolare “passione” per le under 25, ma questa volta potrebbe aver fatto uno strappo alla regola.

La frequentazione con Gigi Hadid

gigi hadid

Le voci sul presunto flirt DiCaprio Hadid, 27 anni, si alternano da settimane, ma finora i due non sembravano proprio destinati a diventare una coppia. Us Weekly aveva persino azzardato che nonostante le attenzioni dell’attore, la modella non avrebbe mostrato alcun interesse nei suoi confronti, pur essendosi di recente incontrati durante un evento a Chateau Marmont.

“Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora”, ha rivelato una fonte al magazine, ma People assicura che la versione è un’altra. DiCaprio e Gigi Hadid negli ultimi giorni sarebbero stati visti uscire insieme per le strade di New York, dove la modella vive con la figlia Khai. “Si stanno conoscendo”, racconta un insider a People. “Leo sta decisamente inseguendo Gigi”.

La fine della storia con Camila Morrone

bella e gigi hadid 4

D’altronde la rottura con la sua storica fiamma Camila Morrone è ancora molto fresca. Appena due settimane prima People ha parlato della fine dell’amore per la coppia che si frequentava da quasi cinque anni. La scelta di tornare single per la star di Hollywood ha aperto una particolare riflessione su magazine e tabloid: nessuna delle donne che hanno avuto una storia con l’attore sono rimaste al suo fianco dopo aver compiuto 25 anni. Come la sua ultima fidanzata infatti, anche “Gisele Bundchen, Bar Refaeli e Blake Lively…nessuna di loro aveva superato i 25 anni, nel periodo in cui frequentava l’attore”, ha fatto notare il Mirror.

Gigi Hadid gigi hadid by paolo roversi leonardo dicaprio e camila morrone 9 leonardo dicaprio e camila morrone 7 leonardo dicaprio in the beach 7 leonardo dicaprio 5 leonardo dicaprio 6 leonardo dicaprio leonardo dicaprio 8 leonardo dicaprio 500 ELETTRICA LEONARDO DICAPRIO gigi hadid gigi hadid leonardo dicaprio don't look up gigi hadid 2 gigi hadid 4 gigi hadid 3 gigi hadid 5 gigi hadid 2 gigi hadid 6 gigi hadid 5 gigi hadid 4 gigi hadid 8 gigi hadid 3 gigi hadid 6 gigi hadid copia