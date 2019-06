GIOCHI D'OMAN, GIOCHI DI VILLAN – DUE PETROLIERE IN FIAMME DOPO UN ATTACCO NELLE ACQUE DEL GOLFO: UNA DELLE DUE SAREBBE STATA COLPITA DA UN SILURO - LA FLOTTA AMERICANA E’ SUL POSTO E STA PRESTANDO SOCCORSO – LE DUE IMBARCAZIONI CONTENEVANO CARICHI “COLLEGATI AL GIAPPONE” – LA COINCIDENZA CON LA STORICA VISITA DEL PREMIER NIPPONICO ABE IN IRAN – UN MESE FA UN INCIDENTE SIMILE IN CUI SONO STATE SABOTATE QUATTRO PETROLIERE SAUDITE...

Attacco a petroliere: almeno una colpita da siluro

(ANSA) - Almeno una delle due petroliere attaccate oggi nel Golfo di Oman sarebbe stata "colpita da un siluro": lo riporta il quotidiano britannico Telegraph, che cita la compagnia petrolifera statale taiwanese. La nave in questione è la Front Altair, di proprietà norvegese. L'altra petroliera, la Kokuka Courageous, è stata danneggiata in un "sospetto attacco" che ha aperto uno squarcio nello scafo sopra la linea di galleggiamento.

Da repubblica.it

OMAN PETROLIERE ATTACCO

"Le due petroliere nel Golfo di Oman sono state attaccate". Lo ha annunciato il ministro del Commercio nipponico Hiroshige Seko aggiungendo che le due imbarcazioni trasportavano carichi "collegati al Giappone". "Ho avuto informazioni che le due navi con carico diretto in Giappone sono state attaccate vicino allo Stretto di Hormuz", ha detto Seko, proprio quando Shinzo Abe è in Iran come primo premier giapponese in visita dal 1979, nel tentativo di mediare nelle tensioni con gli Stati Uniti.

La Quinta flotta degli Stati Uniti, basata nel Bahrein, ha confermato di aver ricevuto una richiesta di aiuto da due petroliere "attaccate" nel golfo dell'Oman. Lo riferisce un comunicato della Marina militare americana, specificando che si è trattato di "due allarmi distinti, uno alle 6.12 del mattino e un altro alle 7 del mattino".

OMAN PETROLIERE ATTACCO

I media locali parlano di esplosioni e incendi su entrambe le imbarcazioni, una battente bandiera norvegese e l'altra panamense. La Marina di Teheran ha soccorso 44 membri degli equipaggi.

La dichiarazione degli americani è arrivata dopo l'allerta diramata dall'Ukmto, operazioni commerciali del Regno Unito, gestito dalla Marina britannica, in cui si segnalava un incidente non specificato che si era verificato nell'area. L'allarme precisava che sono in corso le indagini sull'incidente ed esortava a un'"estrema cautela", considerate le tensioni tra Stati Uniti e Iran.

OMAN PETROLIERE ATTACCO 241

Yutaka Katada, a capo della Kokuka Sangyo, armatore giapponese di una delle due petroliere, ha confermato l'attacco e il danneggiamento della sua nave. Non ci sono feriti a bordo della Kokuka Courageous, ha poi precisato. L'equipaggio - aveva reso noto Tokyo - è composto da 21 marinai filippini.

OMAN PETROLIERE ATTACCO