26 apr 2021 12:35

GIOCHI DI MANO, GIOCHI DI SCIAMANO - A MODENA BECCATI E MULTATI 57 "NO MASK" A CENA NELLA PIZZERIA DI HERMES FERRARI, IL RISTORATORE CHE PROTESTÒ A PIAZZA MONTECITORIO VESTITO COME LO SCIAMANO DI CAPITOL HILL JAKE ANGELI - OLTRE A UNA SANZIONE DI 400 EURO È ARRIVATA ANCHE LA CHIUSURA DEL LOCALE PER CINQUE GIORNI, MA IL PROPRIETARIO INSISTE: "NON LA RISPETTERÒ PERCHÉ LA COSTITUZIONE AFFERMA CHE IL LAVORO È UN DIRITTO..."