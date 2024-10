I GIOCHI, LA NUOVA RELIGIONE - IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DI "DUNGEONS & DRAGONS", IL COMUNE DI LUCCA INTITOLERÀ IL SOTTERRANEO DI SAN PAOLINO AI FONDATORI DEL POPOLARE GIOCO DI RUOLO, GARY GYGAX E DAVE ARNESON - MARINO NIOLA: "COSÌ IL PRIMO VESCOVO DI LUCCA LASCIA IL POSTO AI NUOVI DEI DEL NEOPAGANESIMO LUDICO. È LA VITTORIA DELLA 'NERD SIDE OF LIFE'" - MA LA CITTÀ DEVE MOLTO A "D&D" E AI NERD CHE OGNI ANNO PARTECIPANO AL "LUCCA COMICS": QUASI 200MILA BIGLIETTI SONO STATI VENDUTI PER L'EDIZIONE 2024…

Estratto dell'articolo di Marino Niola per “la Repubblica”

Lucca Comics esoda San Paolino e lo sostituisce con Gary Gygax e Dave Arneson, i creatori di Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo più famoso di sempre. Che quest’anno festeggia i cinquant’anni. […] Per riservare a D&D una traccia permanente nella storia e nella memoria locale, l’amministrazione comunale ha deciso addirittura di riscrivere la mitologia identitaria della città. Intitolando il sotterraneo del baluardo San Paolino a Gygax e Arneson.

Così il primo vescovo di Lucca […] lascia il posto ai nuovi dei del neopaganesimo ludico. Elfi, nani, draghi e orchi, e altri esseri usciti da un Medioevo fantastico che di storico ha ben poco. Il solenne passaggio di consegne avrà luogo mercoledì 30 ottobre alla presenza delle autorità cittadine. Ospite d’onore sarà Luke Gygax erede di Gary, scomparso il 4 marzo 2008. […]

Di fatto l’intitolazione certifica la vittoria, o almeno l’avanzata, della Nerd Side of the Life. Cioè del lato nerdico della vita. […] È la rivincita di una tipologia umana a lungo sottostimata e mal compresa. Basta pensare che alcuni noti dizionari attribuiscono ancora al vocabolo il significato di imbranato, secchione, nullità. Mentre quelli più politicamente scorretti si spingono fino a idiota e cretino. Come se personaggi del tipo di Bill Gates, Elon Musk e prima di loro quel protonerd di Woody Allen, potessero rientrare in qualcuna di queste categorie poco ambite. Evidentemente ci siamo fatti ingannare dall’apparente inestetismo, da quegli occhialoni da opossum, dall’ineleganza in realtà superstudiata di questi dandy del disadattamento elevato ad arte.

E coltivato nella solitudine di stanzette in cui le consolle e le tastiere sono state il vero interfaccia con un mondo che li capiva molto meno di quanto loro capissero il mondo. Al punto da anticiparlo in solitario, a forza di startup. […] In questo senso, più che a degli sciocchi, i nerd fanno pensare al fool shakespeariano, il matto- saggio capace di vedere cose che nessuno vede, perché riesce a stare nel proprio mondo ma anche chiamarsene fuori. Guardandolo con una forma di miopia che si rivela come una seconda visione. Con tutte le forzature che questo comporta.

Come quella di confondere fino al cortocircuito tempi ed epoche, tipologie e cronologie. Fino a inventare questo medioevo fusion in cui convivono vichinghi cornuti, elfi ballerini, coboldi asociali, bardi coraggiosi e perfidi maghi che tentano di arrestare il tempo. Che è proprio l’effetto di questa dimensione che blocca gli ingranaggi del prima e del poi, lasciandoli in un time out sospeso tra gioco e realtà, tra un ieri ed un oggi senza confini temporali. […]

In realtà questo fantasy medievale in cui il nostro immaginario gioca con i suoi sogni e i suoi fantasmi, è una sorta di virus della storia, sempre in incubazione e pronto a manifestarsi in ogni epoca. Perché più che un tempo è un non tempo. Un passaggio tra un presente remoto e un futuro anteriore in cui santi ed elfi si scambiano di ruolo. Facendoci sentire fuori luogo e fuori tempo. Che San Paolino ci aiuti.

Estratto dell'articolo di Elena Betti per www.fanpage.it

Edizione con grandi novità per i Lucca Comics & Games 2024 in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. I biglietti e gli abbonamenti sono già in vendita su Tickeone e per accedere agli stand sarà necessario ritirare un braccialetto. Al momento il numero degli ingrassi venduti si aggira intorno ai 193mila per i cinque giorni dell’evento. Atteso un programma ricco di eventi ed ospiti di spicco dal mondo dei fumetti a quello dei videogiochi. Il 2024 è un anno di grandi ricorrenze dal centenario della morte di Giacomo Puccini, compositore lucchese, ai 50 anni dalla nascita di Dungeons & Dragons.

[…] Rispetto agli anni passati la vendita dei biglietti sembra procedere un po’ a rilento. Pare che al momento siano stati venduti 193mila biglietti, mentre in questo periodo lo scorso anno era già stata ampiamente superata la soglia dei 200mila. In particolare, degli 80mila biglietti in vendita per ogni giorno, pare che siano stati venduti tra i 20mila e i 55mila biglietti. I giorni più affollati sembrano essere venerdì 1 novembre e sabato 2.

I biglietti sono quindi ancora acquistabili su Tickeone e nei punti vendita durante la fiera e vanno di 25 euro del biglietto di mercoledì 30 ottobre a salire con 28 euro per il 31 ottobre, 32 euro per 1 e 2 novembre e 30 euro per domenica 3. Disponibili anche gli abbonamenti che partono da 39 euro per l’ingresso agli stand mercoledì e giovedì fino ai 93,60 euro per tutti e cinque i giorni dell’evento. Gli abbonamenti dai 3 ai 5 giorni includono anche il servizio salta code.

