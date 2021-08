31 ago 2021 12:12

IL GIOCO È BELLO QUANDO DURA POCO – DOVE NON RIESCONO I GENITORI, ARRIVA LA DITTATURA: IL GOVERNO CINESE VUOLE LIMITARE PER LEGGE IL TEMPO PASSATO DAVANTI AI VIDEOGAME. I MINORENNI POTRANNO GIOCARE SOLAMENTE PER UN’ORA AL GIORNO DURANTE LA SETTIMANA E TRE ORE NEL WEEKEND – LA SCELTA È UN COLPO DURO AL SETTORE, CHE SOLO IN CINA VALE 50 MILIARDI DI DOLLARI. PECHINO HA CHIESTO AGLI SVILUPPATORI DI INTRODURRE SISTEMI DI RICONOSCIMENTO PER LIMITARE GLI ACCESSI...