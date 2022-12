I GIOIELLI DEL RE – SONO GIRATI MILIONI AL MEGA EVENTO A LOS ANGELES CON DUECENTO GIOIELLI APPARTENUTI A ELVIS PRESLEY BATTUTI ALL’ASTA: C'ERANO L’ANELLO CON UN DIAMANTE DA 9 CARATI, CON UN PREZZO DI PARTENZA DI 500MILA DOLLARI, E LA CHITARRA HAGSTROM V-2 DEL 1968 MESSA ALL’ASTA A 750MILA DOLLARI - VIDEO

DAGONEWS

La collezione perduta dei gioielli di Elvis Presley è stata messa all'asta con il sostegno di Priscilla Presley: anelli d'oro tempestati di diamanti, gemelli, orologi e catene, che erano stati donati da “The King” al suo manager, sono stati venduti dalla GWS Auctions. Era un lotto di duecento oggetti tra cui anche la chitarra Hagstrom V-2 di Elvis del 1968 messa all’asta con un prezzo di partenza di 750mila dollari.

L'anello TCB "First" con diamante da 9.81 carati aveva un prezzo iniziale di 500mila euro. L’anello con leone da 18 carati, che ha indossato nel suo documentario "Elvis: That's The Way It it Is", è partito da un'offerta minima di 25.000 dollari. Altri oggetti, inclusi orologi, anelli e collane, sono stati venduti con prezzi di partenza tra i mille e i 10mila dollari. L’asta si è tenuta a Los Angeles al Sunset Marquis Hotel il 27 agosto.

