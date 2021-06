GIORNALISTA D’ASSALTO (AL CANOTTO) – I TWITTAROLI SONO IMPAZZITI PER SHAUN LEY, IL GIORNALISTA DELLA BBC, RIPRESO MENTRE CONDUCEVA IL TG IN PANTALONCINI: IL MEZZOBUSTO INDOSSAVA UN’ELEGANTE GIACCA E CRAVATTA, MA NON SI ASPETTAVA UN’INQUADRATURA LATERALE CHE HA SMASCHERATO IL LOOK DA GITA IN BARCA… - VIDEO

Da "www.blitzquotidiano.it"

Giacca e cravatta sopra il tavolo e sotto… in pantaloncini corti. Il look da smartworking, che in tanti abbiamo adottato in questi mesi di pandemia, non è una novità nel mondo del giornalismo. Comodità del mezzobusto che, dovendo riempire l’inquadratura solo con la parte alta del corpo, può concedersi il lusso di indossare anche indumenti più comodi dalla vita in giù.

Ma che succede se la macchina da presa fa un giro panoramico in studio? Lo sa bene il giornalista della Bbc, Shaun Ley, immortalato in pantaloncini e scarpini da barca, mentre leggeva il telegiornale.

E’ bastata una frazione di secondo: una inquadratura laterale che ha svelato ai telespettatori il lato nascosto del tavolo. Il giornalista è apparso serissimo in volto mentre spiegava le regole di viaggio al tempo del coronavirus e le turbolenze politiche che stanno travolgendo Israele. Ma si è reso protagonista di un momento esilarante.

Immancabili le ironie su Twitter. Qualcuno su Twitter ha commentato sarcastico: “Fa caldo oggi a Londra”.

Effettivamente mercoledì, le temperature hanno raggiunto il picco di 82,9F (28,3 °C) a Northolt, a ovest di Londra.

Il presentatore nato nel Devon vive nella zona ovest di Londra, dove è stato visto passeggiare in pantaloncini per abbronzarsi, secondo il Sun.

È entrato alla BBC dopo la laurea, nel 1990 e ha lavorato a World at One di Radio 4 e ha ospitato programmi sul suo amato Doctor Who. “Era esilarante – ha commentato un altro utente – perché sembrava un direttore di banca dalla vita in su – e un vacanziere dalla vita in giù.”

Non è la prima volta che Shaun Ley indossa un abbigliamento casual al di sotto del desk. Anche a fine aprile è stato beccato a leggere il notiziario in pantaloncini.

