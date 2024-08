19 ago 2024 12:03

UNA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA IN ALTO ADIGE – IERI, QUASI IN CONTEMPORANEA CON IL DUPLICE OMICIDIO AVVENUTO A SAN CANDIDO E SEMPRE IN VAL PUSTERIA, È STATO TROVATO IL CADAVERE SEMI-DECAPITATO DI UN 24ENNE – IL CORPO ERA IN UNA POZZA DI SANGUE, CON UN PROFONDO TAGLIO ALL’ALTEZZA DEL COLLO, ACCANTO A UNA MOTOSEGA, VICINO AL FUORISTRADA DELLA VITTIMA, CHE LAVORAVA IN UNA MALGA IN UN ALPEGGIO DI TERENTO – LE DUE IPOTESI DEGLI INQUIRENTI: INCIDENTE O OMICIDIO. MA DEL PRESUNTO KILLER NON CI SONO TRACCE – OGGI L’AUTOPSIA