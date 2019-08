IL GIORNO IN CUI VENNE UCCISO IL SOGNO HIPPIE – LA STRAGE DI CIELO DRIVE PER MANO DELLA "FAMIGLIA" DI CHARLES MANSON SEGNÒ LA FINE DI UN'EPOCA NAIF E OVATTATA, CHE CONSIDERAVA LA CITTÀ DEGLI ANGELI IL LUOGO PERFETTO DOVE FAR PROLIFERARE L'IDEA DI PACE & AMORE (E SOLDI) – A FAR CROLLARE QUEL CASTELLO DI CARTA CI PENSÒ QUELL’UOMO VENUTO DALL'OHIO, PRIVO DI QUALSIASI TALENTO SE NON QUELLO DELLA PERSUASIONE…

CHARLES MANSON E LA STRAGE DI CIELO DRIVE

Barbara Tomasino per “Libero quotidiano”

charles manson

Non solo Woodstock. L' estate del '69 ha anche segnato la fine del sogno hippie facendo piombare un' intera generazione in un incubo atroce, con cui ancora oggi l' America fa i conti.

Il 9 agosto di quell' anno, a Los Angeles, l' attrice Sharon Tate e alcuni amici che erano con lei nella villa di Cielo Drive - presa in affitto con il marito Roman Polanski - vengono barbaramente uccisi dai membri della Famiglia Manson, una setta di hippie degenerati e violenti che vivevano come fuggiaschi in un ranch abbandonato sotto la guida del famigerato Charles Manson.

TATE POLANSKI

La strage scosse profondamente il Paese e soprattutto il pigro mondo di Hollywood che aveva toccato con mano il male assoluto professato da quel folle lucido che si credeva il nuovo messia. Ci sono voluti mesi prima che le autorità riuscissero ad inchiodare Charlie e i suoi seguaci, scoperchiando il vaso apparentemente dorato dei figli dei fiori: Manson era un cantautore mancato, pieno di livore perché rifiutato da quel mondo che tanto desiderava, e il suo innegabile carisma (unito alla straordinaria capacità di procurarsi donne e droghe) gli permise di entrare nelle grazie persino dei Beach Boys che furono convinti ad incidere un suo brano, Never Learn Not To Love.

charles manson 5

LA FAMIGLIA Il voluminoso La famiglia di Ed Sanders (Feltrinelli, pp. 664, euro 25) descrive accuratamente l' ascesa e la caduta di Manson, mettendo in luce gli innumerevoli flirt che la controcultura dell' epoca aveva instaurato con il più feroce assassino che l' America abbia conosciuto (pensiamo a Bobby Beausoleil, altro psicopatico membro della setta, attore feticcio di Kenneth Anger, regista maledetto e autore di Hollywood Babilonia alla cui corte in quegli anni bazzicavano i Rolling Stones, Marianne Faithfull e Jimmy Page).

susan atkins, patricia krenwinkle, and leslie van houton

Emma Cline, classe 1989, ha pubblicato Le ragazze, un affresco morboso e affascinante delle giovani donne assoggettate a Manson, tra depravazioni, amore libero e vessazioni d' ogni tipo.

Una delle protagoniste di quei giorni, la terribile Susan Atkins - meglio nota come Sexy Sadie in omaggio ai Beatles - ha scritto in carcere nel '77 Child of Satan, Child of God, un' agghiacciante racconto della discesa agli inferi e della "rinascita" tra le braccia di Dio, di una ragazza sbandata e sadica che si era macchiata di un delitto orrendo (fu lei a pugnalare a morte l' attrice incinta di otto mesi).

charles manson 1

Infine uscirà negli Stati Uniti (da noi in settembre) l' ultima fatica di Quentin Tarantino, presentato a Cannes nei giorni scorsi, C' era una volta a Hollywood. Il film - interpretato da Leonardo Di Caprio e Brad Pitt - racconta la fine del sogno hollywoodiano attraverso la figura di un attore di western caduto in disgrazia.

SHARON TATE

Nella filigrana del racconto s' intreccia anche la brutta storia di Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie. Anche Tarantino, quindi, vede nella strage di Bel Air il segno della fine di un' epoca naif e ovattata, che considerava la città degli angeli il luogo perfetto dove far proliferare l' idea insensata e terribilmente seducente di pace & amore (e soldi), almeno fino a quando un uomo venuto dall' Ohio, privo di qualsiasi talento (se non quello della persuasione) e con una svastica tatuata in fronte, non ha deciso di far crollare il castello di carta.

margot robbie nel ruolo di sharon tate in once upon a time in hollywood poster ufficiale susan atkins, patricia krenwinkel and leslie van houten once upon a time in hollywood poster ufficiale il cast di c'era una volta a hollywood trailer once upon a time in hollywood 7 trailer once upon a time in hollywood 5 c'era una volta a hollywood brad pitt leonardo dicaprio e quentin tarantino alla conferenza stampa di cannes susan atkins susan atkins e charles manson Susan atkins manson family sharon tate 4 charles manson 4 sharon tate e roman polanski, cannes 1968 sharon tate e charles manson sharon tate 3 margot robbie nel ruolo di sharon tate in once upon a time in hollywood sharon tate e il padre paul sharon tate 2 sharon tate e il padre paul sharon tate e roman polanski sharon tate e roman polanski sharon tate e roman polanski 4 sharon tate e roman polanski 3 sharon tate charles manson 1 charles manson 3 CHARLES MANSON MANSON NEL charles manson 2 charles manson afton elaine burton e charles manson charles manson la famiglia di charles manson charles manson charles manson susan atkins e charles manson charles manson charles manson CHARLES MANSON charles manson charles manson 6