Un 33enne australiano è stato arrestato e condannato al carcere per aver scagliato sulla testa di un uomo che si stava allenando in palestra un peso di 20 kg. I due frequentavano entrambi la Next Level Gym nel sobborgo Palmerston di Roebery, a sud-est di Darwin, in Australia. Una mattina dell’ottobre 2020, mentre l’altro era sdraiato intento a sollevare pesi, Ryan improvvisamente ha preso un piatto da 20 kg e lo ha lasciato cadere sulla sua testa.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza: si vede Ryan camminare tranquillamente poi di colpo accelerare e scagliarsi sulla vittima, che prima cade a terra, quindi si siede sul pavimento in agonia stringendosi il viso e la testa, pieni di sangue. Anche Ryan rimane ferito al piede, prima si allontana ma poi torna per aiutarlo e chiamare un’ambulanza.

La vittima ha riportato la frattura del cranio, un taglio al sopracciglio, gonfiore al viso e impatti psicologici “significativi e in corso”. Il giudice John Burns ha descritto le azioni di Ryan come “molto pericolose” anche perché i rapporti tra i due uomini erano stati “amichevoli” e l’attacco è stato sferrato senza alcun motivo. Ryan ha insistito sul fatto di aver ferito il compagno “accidentalmente”, ma è stato condannato a 19 mesi di carcere.