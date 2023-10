28 ott 2023 16:47

GIOVANI FASCISTELLI CRESCONO – AL CIRCOLO SOCIALE DI PINEROLO, IN PIEMONTE, QUATTRO RAGAZZINI SI SONO FOTOGRAFATI MENTRE FANNO IL SALUTO ROMANO - L’IMMAGINE È STATA POI PUBBLICATA SUI SOCIAL CON IN SOTTOFONDO LE NOTE DI “FACCETTA NERA” – LA CGIL E L’ANPI HANNO DENUNCIATO L'ACCADUTO E IL COMUNE HA DECISO DI NON CONCEDERE PIÙ LA SALA PER GLI EVENTI…